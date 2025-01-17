Там, где зимой растут бананы

Тропики в оранжерее

Зимой особенно хочется тепла, зелени и ярких впечатлений. Где все это найти? В Ботаническом саду с его субтропическим климатом, пальмами и праздничными фотозонами. В Карагандинской области такой есть – в городе Темиртау. Местные жители называют его Зимним садом, поскольку экзотические растения здесь собраны в одном большом здании – в оранжерее.

Наплыв посетителей здесь приходится на вечер, когда в саду загораются огни. Вот маленький Арман, не успев даже снять курт­ку, бежит прямо к фонтану, где «плавает» добродушный бегемот из бетона. Ребенок тянет к нему свои ручонки и вдруг замечает бутафорского паука, сидящего на морде зверя. Малыш соби­рается шагнуть в воду, чтобы рассмотреть обитателей фонтана поближе, но отец вовремя его останавливает.

А вот Лера – девочка лет восьми в голубом комбинезоне. Она бежит к арке, украшенной елочной гирляндой с красными бантами, и кричит: «Мама, какая красота! Фотографируй меня скорее!» Дама выполняет желание дочери, а потом указывает ей на фигуру Санта-Клауса, который парит на воздушном шаре над фонтаном. Они вместе любуются на сказочного волшебника.

Школьник Артем облюбовал деревянный домик, украшенный резными наличниками и соломенной крышей. Мальчик позирует маме, которая снимает его на смартфон. Он с удовольствием переместился бы на садовые качели, которые сотрудники Зимнего сада установили под раскидистой финиковой пальмой, но не может. Они заняты. На одной сидят две подруги, на второй – парень, на третьей – бабуля с внучкой.

Больше всего посетителей притягивает фотозона у новогодней елки. Возле нее декораторы установили фигуры белых медведей, белок и сани с запряженным в них оленем. Все высотой почти в человеческий рост, что особенно нравится детям. Они приходят в Зимний сад не только с родителями, но и с учителями. Здесь для школьников проводят познавательные экскурсии.

А мини-экскурсию для коррес­пондента «Казправды» устраивает агроном Ботагоз Ташенова, которая работает в Зимнем саду уже 12 лет. Она, проходя мимо пальмы Вашингтония и кустов гибискуса, с любовью рассказывает о своих зеленых питомцах.

В Ботаническом саду растут оби­татели тропиков, субтропиков и пустынь – всего около 120 видов. Старожилом можно назвать большую финиковую пальму. Ее посадили здесь одной из первых. Растению сейчас около 60 лет. Это почтенный возраст, но до «пенсии» красавице с пышной шевелюрой веерообразных листьев еще далеко.

Отличить ее от сородичей можно по двум металлическим балкам, которые подпирают наклонившийся ствол. Их установили, чтобы пальма не упала под собственной тяжестью. Поскольку она росла и тянулась не вверх, а вбок, к окнам, откуда в оранжерею проникает солнечный свет.

– Эта пальма дает финики. Правда, они мелкие, длиной примерно в полтора сантиметра, потому что не вызревают, – объяс­няет Ботагоз Жакелыковна. – Вообще пальма, которая растет в неволе, не должна плодоносить. На ней обычно появляются цветки, а потом опадают. А у нашей финики есть. Почему? Потому что, как мне кажется, опыление все-таки происходит. Ведь летом, когда двери оранжереи открыты, пчелы и другие насекомые сюда все-таки залетают.

Зеленые питомцы

Интересно, почему Зимний сад построили в Темиртау, а, например, не в Караганде? Этим событием город обязан руководителям здешнего металлургического комбината, который является градообразующим предприятием.

Ботанический сад, который можно посещать круглый год, заложили еще в советское время по инициативе тогдашнего директора стального гиганта Олега Тищенко. Потом стройка остановилась, но после развала СССР объект завершили уже при новом руководителе – Александ­ре Свичинском. Сюда завезли растения из Карагандинского и Алматинского ботанических садов. Отмечу, что вчера, 16 января, темиртауский оазис отпраздновал свой 32-й день рождения.

В тяжелые 90-е годы XX века коллекция Зимнего сада оказалась на грани исчезновения. Дело в том, что тогда город металлургов остался без отопления, происходили веерные отключения электроэнергии, из-за чего теплолюбивые растения стали мерзнуть и погибать. Чтобы спас­ти пальмы, фикусы, олеандры и кипарисы, работники оранжереи сами изготовили печки-буржуйки, расставили их по всему саду и топили круглые сутки, чтобы хоть как-то повысить температуру в помещении. К счастью, основную часть коллекции удалось спасти. Тогда Зимний сад был ведомственным, а сейчас он находится в собственности города.

С тех пор растений в оранжерее стало больше, а уход за ними – лучше. Зеленым питомцам меняют грунт, дают подкормки, проводят химобработку от вредителей. В здании поддерживают влажность в 40–50% и температуру на уровне 15–18 градусов. Растениям, которые сейчас отдыхают, то есть не цветут и не приносят плоды, этого достаточно.

Для зеленых обитателей Зимнего сада сейчас межсезонье. Они готовятся к весне. К примеру, инжир, который Ботагоз Жакелыковна лично подвергла обрезке еще осенью, уже выпус­тил первый лист. А монстера – крупная лиана с воздушными корнями – дала три цветка, но они еще не распустились.

– Цветки монстеры похожи на белые капюшоны, внутри которых находится плод, – рассказывает агроном. – Вообще, они съедобные, имеют своеобразный бананово-ананасовый вкус. Но в оранжереях монстера очень редко цветет и плодоносит. У нас, как видите, бывают исключения. Потому что мы стараемся создать растениям такие условия, чтобы они чувствовали себя как на воле.

Подходим с агрономом к участку, где растут бананы. Оказывается,­ это трава, хотя по длинным, высоким стволам с продолговатыми листьями на верхушке этого не скажешь. Такой сорт называется «абака». Присматриваюсь и вижу, что между листьев свисает стрелка, усыпанная мелкими зелеными бананчиками. Сорвать их не получится – слишком высоко.

– Плоды сорта «абака» счи­таются несъедобными, – отмечает Ботагоз Ташенова. – Но я их пробовала – не понравилось. Под кожурой у этих бананов мелкие черные косточки, похожие на гранатовые. Мякоти там практически нет, поэтому пищевой ценности они не представляют. А вообще, «абака» – текстильный сорт. Из его волокон делают морские канаты и рыболовные снасти.

Нынешней осенью в Зимнем саду появилось новое растение – карликовые бананы. Ботагоз Жакелыковна давно хотела их посадить, и вот ее мечта сбылась. Теперь она бережно ухаживает за новичками. Сейчас растения только приживаются. Агроном надеется, что весной они пойдут в рост, а потом и дадут плоды. Тогда мини-бананы смогут попробовать и работники, и посетители оранжереи.

Подарок от монаха

С особым трепетом моя собеседница относится к фикусам. В Зимнем саду их несколько видов. К примеру, фикус Мокламе с глянцевыми листочками овальной формы неприхотлив в уходе. Считается, что он улучшает настроение и снижает стресс у тех, кто находится рядом с ним. А вот фикус Бенджамина, любящий влажность и не терпящий сквозняков, способен впитывать токсические вещества из воздуха, обеззараживая его.

– Еще у нас растет фикус Священный, – подводит меня Ботагоз Жакелыковна к невысокому кустику, усыпанному лис­точками с кончиком в виде хвостика. – Его нам подарил житель Темиртау, который много лет провел в монастыре в Индии. Когда он принес нам растение, оно было маленьким и хиленьким.

Монах провел особый ри­туал и сказал: «Пусть мой фикус растет у вас!» Мы сильно переживали за него, боялись, что засохнет. Но фикус принялся. Теперь монах время от времени приходит в наш сад и проведывает своего питомца.

С фикусом Священный связано несколько буддийских легенд. Одна из них повествует о принце Сиддхартха Гаутама, который медитировал под сенью этого растения и достиг высшего просветления, после чего его назвали Буддой. Сейчас такие фикусы принято сажать возле буддийских храмов. Они считаются символом процветания и удачи.

Замечу, что в темиртауской оранжерее есть и другие растения, которые стали подарками как от рядовых посетителей, так и от знаменитостей. Горожане приносят в горшках финиковые пальмочки, манго и лимоны, которые они вырастили из кос­точек. А вот благодаря первому казахстанскому космонавту Токтару Аубакирову в Зимнем саду появился кипарис.

Летчик-космонавт Талгат Мусабаев посадил здесь олеандр. Российский покоритель космоса Юрий Батурин в 1998 году подарил оранжерее финиковую пальму. А отец миллиардера Лакшми Миттала Мохан Лал высадил здесь карликовый гранат.

Пока мы с Ботагоз Ташеновой беседуем, любуясь фикусом, к нам подходит посетительница бальзаковского возраста и с улыбкой говорит:

– Я была у вас в саду несколько раз и успела заметить, какая здесь приятная атмосфера. Все растения такие ухоженные! Видно, что вы делаете свою работу с большой любовью. Спасибо вам! А сколько человек заботится о растениях?

– Раньше нас было двое, а теперь у меня в подчинении четыре сотрудницы, – отвечает агроном. – Но когда необходимо, все работники Зимнего сада нам помогают. В прошлом году мы поменяли грунт, освежив поч­ву для наших растений. Здесь установили систему автополива. А раньше приходилось все поливать вручную из шлангов.

Посетительница замечает, что в композицию Зимнего сада гармонично вписывается и живой уголок. В нем обитают попугаи, цесарки, фазаны, индюк, павлины, шиншиллы и очень смышленая белка по кличке Галя. Она всеобщая любимица, впрочем, как и ее сосед по волье­ру – амазонский попугайчик Лаврушка. Птицу в Ботанический сад принесла хозяйка, которая уезжала на ПМЖ за границу.

– Она сказала: «Лаврушка любит песни Высоцкого. Включайте их ему!» – со смехом вспоминает Ботагоз Ташенова. – Мы взяли попугая к себе. Он долгожитель, я думаю, ему лет 20. Лаврушка очень любит орехи. Мы включаем их в его рацион.

– А песни Высоцкого вклю­чаете? – интересуюсь я.

– Нет, не удается.

Провожая меня, Ботагоз Жакелыковна признается, что давно мечтает посадить сакуру. Она украсит пространство своими пышными розовыми цветами. При этом агроном сомне­вается, приживется ли японская вишня в Зимнем саду. Сейчас он полон зелени, а цветущих рас­тений здесь не хватает. Они бы придали шарм темиртауской оранжерее.