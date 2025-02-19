Тариф на отопление незаконно завышали в Костанайской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Федоровского района Костанайской области совместно с антимонопольным органом провела анализ деятельности ГКП «Теплоцентр», принадлежащего акимату района.

Были выявлены нарушения, связанные с неисполнением статей затрат тарифной сметы более чем на 5 процентов. Это привело к необоснованному получению дохода.

По акту надзора прокуратуры приняты меры по снижению тарифов на теплоснабжение для жителей села Федоровка и утвержден временный компенсирующий тариф.

Кроме того, в деятельности ГКП «Теплоцентр» установлены факты неисполнения тарифной сметы и нецелевого использования средств амортизационных отчислений на сумму свыше 30 млн тенге.

«Чтобы компенсировать ущерб, нанесенный жителям, предприятие с 1 марта 2025 года снизит тариф на 15,6%, или с 11 183,83 тенге до 9 435,5 тенге, а для предпринимателей с 10 795,87 тенге до 8 880,68 тенге, что позволит защитить права 484 абонентов, включая 31 предпринимателя», – говорится в сообщении.

Там же добавили, что прокурор Федоровского района Турар Телемисов провел встречу с руководством предприятия «Теплоцентр», на которой разъяснил последствия неисполнения тарифной сметы и призвал соблюдать принцип «Закон и Порядок».