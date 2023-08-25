Таяние льдов угрожает исчезновением императорским пингвинам

С весны 2022 года в Антарктиде сохранялась рекордно низкая площадь морского льда, что привело к катастрофическому прекращению размножения императорских пингвинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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«Из пяти мест размножения в регионе на всех, кроме одного, произошел полный сбой размножения после таяния морского льда <…> в сезоне размножения 2022 года. Это первый зарегистрированный случай широко распространенной неудачи размножения императорских пингвинов, который явно связан с крупномасштабным сокращением площади морского льда», — говорится в материале издания Communications Earth & Environment.

В статье отмечается, что почти все колонии императорских пингвинов используют морской припай (вид неподвижного льда в морях и океанах вдоль берегов. — Ред.) для размножения и линьки, а краевую ледовую зону — в качестве среды обитания для кормления. Чтобы обеспечить успешное размножение, необходимо, чтобы припай оставался стабильным в период с апреля по январь.

Согласно опубликованным в материале спутниковым снимкам, самая большая отрицательная аномалия наблюдалась в районе моря Беллинсгаузена, к западу от Антарктического полуострова. Там в ноябре наблюдалась потеря площади морского льда практически на 100%.

В статье предполагают, что в трех колониях, где до января проходила быстрая потеря припая, произойдет полная или почти полная неудача в размножении, так как у птенцов императорских пингвинов не появятся водонепроницаемые перья до момента оперения и они не смогут выжить в тех условиях.

Ранее, 22 июля, газета Clarin сообщила о массовой гибели магеллановских пингвинов в Атлантическом океане. На побережье Уругвая вынесло тела нескольких тысяч мертвых птиц. Защитники окружающей среды связывают рост числа смертей птиц с тем, что им просто не хватает еды. Чрезмерный вылов рыбы и морепродуктов людьми может приводить к таким последствиям.

23 декабря прошлого года ученые из США, исследование которых было опубликовано в научном журнале PLOS Biology, пришли к выводу, что на территории Антарктиды к 2100 году может вымереть до 97% животных. Возможное вымирание объясняется глобальным потеплением на Земле. Отмечается, что наиболее уязвимыми видами являются императорские пингвины и птицы.