«Таза Қазақстан»: представители столичной интеллигенции приняли участие в экоакции

Во время акции в городе будут высажены свыше 2 тыс. зеленых насаждений, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Представители интеллигенции, которые на протяжении многих лет вносят вклад в становление и развитие Астаны, приняли участие в масштабном общегородском субботнике, который проходит в рамках экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day), сообщает официальный сайт столичного акимата.

В ходе экоакции была проведена уборка сквера на пересечении улиц Кравцова и Пушкина района Байконыр, также высажено порядка 100 саженцев березы и клена.

«Как представители интеллигенции, мы понимаем, что город – это не просто место проживания. Это наш культурный центр, наша гордость и наследие, которое мы оставляем будущим поколениям. И отношение к его чистоте – это в каком-то смысле отношение к самим себе. Невозможно быть культурным и образованным человеком, если вокруг царит беспорядок», - выступил перед участниками столичный поэт Мади Айымбетов.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и др. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Жители активно вносят свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми семьями и коллективами вышли на уборку города.

Во время экологической акции в пяти районах будут высажены свыше 2 тыс. зеленых насаждений.

Напомним, вместе с тем в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.