Экологическая кампания объединила более 13 тыс. человек в субботниках и акциях по озеленению и благоустройству

Фото: ЦОК Мангистауской области

Почти 4,5 тыс. деревьев и свыше 500 тонн собранного и вывезенного мусора — таков итог экологических инициатив в Мангистауской области за 5 месяцев, передает Kazpravda.kz по информации Центра общественных коммуникаций

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Сабит Дуйсекенов рассказал, что эти результаты стали возможны благодаря активному участию самих жителей региона.

— С каждым месяцем всё больше людей присоединяется к экоинициативам. Это школьники, студенты, госслужащие, предприниматели, рыбаки, пенсионеры — люди самых разных возрастов и профессий, — отметил Дуйсекенов.

Особенно заметна активность граждан в таких кампаниях, как «Таза қала» (Чистый город), «Жер Сағаты» (Час Земли) и «Чистые водоёмы». Участники не только убирали мусор в прибрежной зоне, но и массово высаживали деревья.

По данным управления, в рамках акции «Таза кәсіп – таза аймақ» (Чистый бизнес — чистый регион) к экологической работе подключился и частный сектор.

Существенный вклад в экологическое просвещение внесли мероприятия в учебных заведениях. Так, в университетах прошли эко-часы под девизом «Табиғат біздің қолымызда» (Природа в наших руках), а среди школьников был организован челлендж «Түлектердің ағаш егуі» — выпускники высаживали деревья, оставляя символический след в жизни родного края.

— Мы стремимся к тому, чтобы экология стала делом каждого. «Таза Қазақстан» — это не просто акция, а важный шаг к формированию культуры ответственного отношения к природе, — подчеркнул Сабит Дуйсекенов.

По его словам, экоработа в регионе будет продолжена. В ближайшее время планируется конкурс «Үлгілі ауыл» (Образцовое село), в ходе которого определят самые чистые и благоустроенные населённые пункты области.

Мангистаусцы доказали: желание сохранить природу и сделать родной край чище — объединяет. И, как показывает практика, экологическое движение в регионе — это не разовая кампания, а набирающее силу устойчивое направление.