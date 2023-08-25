Театр уходит в горы

Культура, Культура и общество
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Дина Устиненко, Алматы

Аудиопроменад «Твоя вершина» – лучший способ знакомства с самим собой.

фото Юрия Беккера

Какой алматинец не любит горы? Но наши горы влюбляют в себя не только коренных жителей, к ним спешат гости со всего мира, а с некоторых пор сюда ходят даже... театры.

Алматинские горы изменчивы и контрастны. Они то манят своим гостеприимством и ласковой заботой, то хмурятся и пугают. У них свой характер, уникальный и невероятно интересный. Соз­датели аудиопроменада «подписали» с горами контракт и сотворили совместный проект «Твоя вершина».

Действие иммерсивного спектакля по сценарию Дарьи Прыгуновой разворачивается в горах, рядом со спорткомплексом «Медеу». За два часа горы и авторы аудиопроменада наводят в головах зрителей суету, граничащую с паникой, которую сменяют невероятный покой, ощущение легкости и четкое понимание дальнейшего жизненного пути.

Иммерсивные спектакли – явление довольно молодое. С момента первой постановки прошло чуть более двадцати лет. Иммерсивными называют постановки, аудитория которых становится соучастником представления. Актеры взаимодействуют со зрителями или же сами зрители становятся актерами и режиссерами спектакля одновременно. Люди общаются друг с другом, играют, обнимаются, делятся эмоциями. Не все готовы к таким контактам. Многие предпочитают все же классический театр. Поэтому у таких постановок есть как фанатичные поклонники, так и ярые противники. Иммерсивный театр называют так же театром-променадом, потому что его посетители свободно передвигаются по «сцене».

Сегодняшняя сцена – это предгорья Заилийского Алатау. Ароматный хвойный лес, жужжание диких пчел и синее бескрайнее небо с низкими шапками белоснежных облаков, уютно устроив­шихся на плечах у каменных глыб. Зрителям раздают наушники, и мы следуем за манящим голосом Хозяина тропы. Преодолев приличный подъем, останавливаемся. Нас просят заземлиться и прислушаться к себе.

Подобная постановка – единст­венная в своем роде. Это не просто спектакль – это то, с чего надо начинать знакомство с горами. История урочища Медеу, мотивационные рассказы, элементарные правила поведения так искусно вплетены в постановку, что и не понимаешь, где театр, а где жизнь.

– Несмотря на развитие цивилизации, цифровизацию, гонку за деньгами, качеством жизни, в понятии спокойствия и счастья мы ушли недалеко от предков, – говорит продюсер Анна Шелепова. – Каждый из нас не машина, не робот. И помимо физиологических потребностей нуждаемся в чем-то для души, для настроения. Мне всегда хотелось найти занятие, погружаясь в которое, была бы в гармонии с собой и с пространством. И аудиопроменад – это в первую очередь творчество, созидание. «Твоя вершина» – проект, созданный из состояния «хочу делиться с миром». Видимо, поэтому он и находит отклик. После каждого спектакля я слышу от зрителей, что это терапия.

Это абсолютная правда, которую мы испробовали на себе. Легкая физическая нагрузка, экологичные психологические практики, позволяющие разложить в голове все по полочкам и получить мощный мотивационный заряд. Настроение менялось буквально на глазах. Нервозность, напряжение исчезали, сомнения преобразовывались в уверенность. Пришло четкое понимание – вершина у каждого своя, и каждый из нас сам режиссер в спектакле под названием жизнь.

– Если вы впервые идете в горы, то с помощью аудиогида иммерсивного променада преодолеете страх забрести не туда, ходя не по асфальту, а по тропам, – комментирует гость променада Далида Накупова. – Чуть подышите, напитаетесь историей места и арома­тами вокруг. Вы обязательно многому незаметно научитесь, капельку раскрепоститесь. На пути вас поджидает множество препятствий, многие из которых – плод работы вашего разума, как в медитации. Поэтому преодолевать дорогу легче с заботливыми наставниками, они подскажут, как вернуться на верный путь, если вы растеряетесь, отвлечетесь или заскучаете. Вас, безус­ловно, будет подпитывать и энергия группы. Часто с детьми мы бываем на одних и тех же аудио­прогулках, например, в разные сезоны или с разной компанией, и отмечу, что спектакли никогда не бывают одинаковыми. Всегда есть место неожиданности, любви, любопытству, обретению новых друзей, встрече с теми, кто приехал из других стран и кто давно не отрешался от суеты родного города.

#горы #аудиопроменад #Твоя вершина #аудиогид

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