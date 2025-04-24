Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Так, к примеру, Chat GPT появился относительно недавно, 2,5 года назад, но, к сожалению, данное приложение очень сильно бьет по сектору образования и науки. Потому как многие студенты не учатся, используют GPT и различные приложения, которые не всегда дают правильную информацию и, более того, иногда нарушают какие-то этические моменты.

– Есть глобальная стратегия ООН 2030 по молодежи, они являются «активными агентами перемен», как мы говорим, в хорошем смысле этого слова. Потому что именно молодежь, в первую очередь, будущее любой страны, любой нации. Здоровая, физически активная и умная молодежь, которая знает, что такое ИИ и какие риски потенциально могут быть с его использованием, должна быть вовлечена в различные процессы, - сказал руководитель сектора регионального офиса ЮНЕСКО Максат Байбеков.

Наряду с этим директор Президентского центра Республики Казахстан Бакытжан Темирболат также выразил обеспокоенность влияния ИИ на молодые умы. Как он отметил, увлечение ИИ может ослабить навыки и способности детей и подростков, что приведет к снижению критического мышления и способности принимать решения.

– И самую большую тревогу вызывает понимание того, что по мере развития ИИ, он может выйти из-под контроля человека, пройдя эволюцию, сформулированную как помощник. А сейчас мы как раз находимся на стадии, когда ИИ только-только входит в свою роль помощника, далее партнер и, наконец, патрон или повелитель, который, собственно, уже будет решать за человека, чем ему заниматься, а может и быть ли человеку или не быть, - сказал он.

Отметим, сегодня себестоимость развития ИИ упала в 280 раз, что дает огромный толчок в его исследовании. Так, за последние 10 лет США, лидер отрасли по инвестициям, вложил 471 млрд долларов, но по публикациям и патентам рейтинг возглавляет Китай – целых 69,7%.