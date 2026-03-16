Компания разрабатывает свой чип на базе ИИ пятого поколения для поддержки своих планов по развитию искусственного интеллекта

Глава американской технологической компании Tesla миллиардер Илон Маск заявил, что проект компании Terafab по производству чипов искусственного интеллекта (ИИ) начнет работу с 21 марта. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Iz.ru

В статье отмечается, что Tesla разрабатывает свой чип на базе ИИ пятого поколения для поддержки своих планов по развитию искусственного интеллекта.

Как указано в публикации, Маск ранее уже делал намеки на использование чипов пятого поколения AI5 и заявлял, что Tesla также сотрудничает с тайваньской компанией TSMC и южнокорейской Samsung. Чипы обеспечивают работу систем автономного вождения Tesla.

Маск также заявлял, что его компания может сотрудничать с технологической компанией Intel.

10 марта Forbes сообщил, что американский бизнесмен и создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд занимает первое место среди самых богатых людей мира. Согласно оценкам издания, его состояние увеличилось вдвое и составило $839 млрд. Второе место досталось одному из основателей Google, Ларри Пейджу, чье состояние оценивается в $257 млрд.