Tesla запускает производство чипов ИИ пятого поколения

0
Айман Аманжолова
корреспондент

Компания разрабатывает свой чип на базе ИИ пятого поколения для поддержки своих планов по развитию искусственного интеллекта

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Глава американской технологической компании Tesla миллиардер Илон Маск заявил, что проект компании Terafab по производству чипов искусственного интеллекта (ИИ) начнет работу с 21 марта. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Iz.ru

В статье отмечается, что Tesla разрабатывает свой чип на базе ИИ пятого поколения для поддержки своих планов по развитию искусственного интеллекта.

Как указано в публикации, Маск ранее уже делал намеки на использование чипов пятого поколения AI5 и заявлял, что Tesla также сотрудничает с тайваньской компанией TSMC и южнокорейской Samsung. Чипы обеспечивают работу систем автономного вождения Tesla.

Маск также заявлял, что его компания может сотрудничать с технологической компанией Intel.

10 марта Forbes сообщил, что американский бизнесмен и создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд занимает первое место среди самых богатых людей мира. Согласно оценкам издания, его состояние увеличилось вдвое и составило $839 млрд. Второе место досталось одному из основателей Google, Ларри Пейджу, чье состояние оценивается в $257 млрд.

#производство #Tesla #чипы

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]