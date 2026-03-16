Глава американской технологической компании Tesla миллиардер Илон Маск заявил, что проект компании Terafab по производству чипов искусственного интеллекта (ИИ) начнет работу с 21 марта. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Iz.ru
В статье отмечается, что Tesla разрабатывает свой чип на базе ИИ пятого поколения для поддержки своих планов по развитию искусственного интеллекта.
Как указано в публикации, Маск ранее уже делал намеки на использование чипов пятого поколения AI5 и заявлял, что Tesla также сотрудничает с тайваньской компанией TSMC и южнокорейской Samsung. Чипы обеспечивают работу систем автономного вождения Tesla.
Маск также заявлял, что его компания может сотрудничать с технологической компанией Intel.
10 марта Forbes сообщил, что американский бизнесмен и создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд занимает первое место среди самых богатых людей мира. Согласно оценкам издания, его состояние увеличилось вдвое и составило $839 млрд. Второе место досталось одному из основателей Google, Ларри Пейджу, чье состояние оценивается в $257 млрд.