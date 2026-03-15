Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Таким образом, компания Марка Цукерберга стремится компенсировать дорогостоящие инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) и оптимизировать бизнес-процессы за счет внедрения нейросетевых инструментов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

По данным Reuters, дата начала сокращений еще не определена, а окончательный масштаб не утвержден. Если Meta все же решит сократить одну пятую часть штата, то эти увольнения станут самыми значительными для компании со времен реструктуризации конца 2022 — начала 2023 года, когда организация уволила более 21 тыс. человек. Сейчас в компании работают около 79 тыс. сотрудников.

За последний год Meta стремилась наверстать упущенное в гонке ИИ с другими компаниями и активно переманивала чужих специалистов к себе. Организация предлагала сотрудникам OpenAI бонусы за переход в размере до $100 млн, а одному из работников Thinking Machines Lab поступило предложение на $1,5 млрд. Господин Цукерберг таким образом пытается собрать свою команду по созданию «сверхразума».