«Буддароид» - гуманоид, способный читать молитвы, проводить ритуалы и общаться с прихожанами; может рассуждать на философские темы и отвечать на личные вопросы верующих

Фото: скриншот видео / 24.kz

В храмах Японии появились необычные служители – роботы-монахи. Так страна пытается решить проблему нехватки кадров в религиозной сфере. В то же время не все готовы к помощи искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Проект стал возможен благодаря разработке учёных Киотского университета, которые объединили современные технологии с многовековыми духовными практиками. Так появился «Буддароид» - гуманоид, способный читать молитвы, проводить ритуалы и общаться с прихожанами. Робот был создан в ответ на острую нехватку монахов в стране. При этом его функция не ограничивается механическим воспроизведением текстов. Система обучена на обширной базе буддийских писаний, поэтому может рассуждать на философские темы и отвечать на личные вопросы верующих.

- Я здесь как роботизированный буддийский собеседник. Моя задача — делиться учением и внимательно слушать вас. В современном обществе особенно важны принципы, которые учат нас не причинять вреда друг другу, соблюдать моральные ориентиры и сохранять внутреннее спокойствие. Вы можете задать мне любой вопрос или поделиться своими переживаниями, - говорит робот-монах Буддароид.

В то же время в Ватикане подобное сочетание искусственного интеллекта с религией считают недопустимым. Папа Римский Лев XIV открыто призвал священнослужителей отказаться от использования нейросетей при подготовке проповедей. По его словам, интеллект, как и мышцы, требует постоянной тренировки, а утрата этой практики ведёт к снижению способности мыслить. Понтифик подчёркивает: вера не может существовать без личного опыта – она формируется через любовь и глубокое осмысление религиозных истин.

- Настоящая проповедь – это обмен верой, и искусственный интеллект не способен к такому взаимодействию. Людям нужен не алгоритм, а живая вера: ваш личный опыт, понимание и любовь, - отмечает глава Римско-католической церкви Папа Лев XIV.

Пользователи обращаются к чат-ботам в поиске ответов на личные и духовные вопросы. Однако эксперты ставят под сомнение надежность подобных источников и напоминают о цифровой грамотности.