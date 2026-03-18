Лаборатория ИИ появилась в казахстанском колледже

Дана Аменова
специальный корреспондент

Она ориентирована на развитие практических навыков студентов в области искусственного интеллекта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На базе высшего колледжа APEC PetroTechnic запущена лаборатория искусственного интеллекта AI Lab+, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Как уточнили в министерстве, новая образовательная площадка стала важным шагом в реализации государственной политики, направленной на развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта в Казахстане.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил 2026 год как период приоритетного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, подчеркнув стратегическое значение этого направления для экономики и технологического прогресса страны.

Открытие лаборатории AI Lab+ стало практическим результатом сотрудничества Казахстана и Китая в сфере образования. Между двумя странами ведется системная работа по обмену студентами, реализации совместных научных проектов, а также развитию инициатив в рамках «Цифрового Шелкового пути».

Лаборатория AI Lab+ ориентирована на развитие практических навыков студентов в области искусственного интеллекта, робототехники, компьютерного зрения и других цифровых технологий. Здесь обучающиеся смогут получать опыт в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

Она оснащена современными учебно-лабораторными комплексами. В частности, комплекс для работы с технологиями искусственного интеллекта позволяет студентам осваивать распознавание видео и звука, а также разработку систем «умного кампуса». Роботизированный контрольный комплекс дает возможность моделировать производственные процессы.

Кроме того, автономная транспортная платформа на базе ROS открывает доступ к практическому изучению мобильных роботов и систем автономного управления.

Лаборатория AI Lab+ станет эффективной площадкой для реализации научно-исследовательских и прикладных проектов студентов и внесет вклад в цифровую трансформацию страны, добавили в министерстве.

#колледж #ИИ #лаборатория #AI Lab+

