Тела двух рабочих нашли в канализационном колодце в Атырауской области
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Двое работников коммунального предприятия погибли в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook ГКП «Жылыой су».
О трагическом случае сообщил местный житель.
Утром 13 июля в поселке Жана Каратон Жылыойского района при ремонтных работах в канализационном колодце погибли двое рабочих ГКП «Жылыой су». Тела мужчин обнаружили на глубине 7-8 метров.
В целом для работ привлекалась бригада из пяти человек, проинформировали в отделе по чрезвычайным ситуациям района.
Управление государственной инспекции труда Атырауской области создало специальную комиссию по расследованию происшествия.
Семьям погибших работников компания «Жылыой су» окажет материальную помощь.