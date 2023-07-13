Тела двух рабочих нашли в канализационном колодце в Атырауской области

Двое работников коммунального предприятия погибли в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook ГКП «Жылыой су».

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

О трагическом случае сообщил местный житель.

Утром 13 июля в поселке Жана Каратон Жылыойского района при ремонтных работах в канализационном колодце погибли двое рабочих ГКП «Жылыой су». Тела мужчин обнаружили на глубине 7-8 метров.

В целом для работ привлекалась бригада из пяти человек, проинформировали в отделе по чрезвычайным ситуациям района.

Управление государственной инспекции труда Атырауской области создало специальную комиссию по расследованию происшествия.

Семьям погибших работников компания «Жылыой су» окажет материальную помощь.