Тело мужчины нашли возле мусорного бака в Шымкенте

Происшествия
1065

Погибшим оказался уроженец Узбекистана, получивший казахстанское гражданство.

скрин видео

В Шымкенте во дворе жилого дома по улице Еримбетова, 38 обнаружен труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Как стало известно, о страшной находке сообщили в полицию местные жители 1 мая около 16:00.

Прибывшие на место происшествия полицейские обследовали труп на предмет следов насилия, но первичный осмотр признаков неестественной смерти не выявил.

Тем не менее точная причина гибели человека пока достоверно не установлена. Правоохранителям уже удалось выяснить личность погибшего. Им оказался уроженец Узбекистана, 1984 г. р., получивший казахстанское гражданство.

Точная причина смерти устанавливается.

 

#полиция #Шымкент #следствие #труп #двор

Популярное

Все
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
В мире чудных персонажей
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
«Пробки» на орбите
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса

Читайте также

5-летнего ребенка нашли одного на оживленной трассе в СКО
Легковушка загорелась, грузовик перевернулся – смертельное …
Перцовый баллончик распылили в школе Павлодара: пострадали …
За 7️00 тысяч тенге продали "вакансию" учителя в Жамбылской…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]