Тело школьника нашли в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz

Ранним утром в микрорайоне Туран-1 Каратауского района было найдено тело подростка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Как стало известно, мальчик 2007 года рождения, накануне вечером ушел на выпас скота и не вернулся. Сегодня в 04:50 утра его тело без признаков насильственной смерти нашли на открытом участке на улице Новостроек. Телесных повреждений не выявлено. Сейчас тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Подростку было 15 лет, он учился в 72-й средней школе, получал инклюзивное образование. Сегодня утром его ждали на предметных экзаменах.

«Ребенок закончил 9-ый класс, как таковых проблем в школе у него не было, поведение хорошее, он получал инклюзивное образование, занятия не пропускал. Сегодня были экзамены, он должен был прийти. Утром позвонили родителям и узнали печальную весть. Сказали, предварительно возможно у него закружилась голова и он упал и ударился сильно головой. Приносим соболезнования семье», — рассказал директор № 72-й школы Шымкента Бегмат Усманов.

Точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.