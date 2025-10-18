Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность

Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске готовятся к важным изменениям в системе теплоснабжения. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и акимат города ведут переговоры о передаче ТОО «Петропавловские тепловые сети» в муниципальную собственность. Цель — модернизация изношенной инфраструктуры и сдерживание роста тарифов для жителей, передает Kazpravda.kz

Фото: АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Петропавловск делает шаг к обновлению одной из самых проблемных сфер — теплоснабжения. Сейчас износ городских тепловых сетей превышает 70%. В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» власти и энергетики ищут решение, которое позволит не латать дыры, а кардинально обновить систему.

«Передача теплосетей в муниципальную собственность позволит объединить управление и привлечь государственное финансирование. Мы говорим не просто о ремонтах, а о системной модернизации, которая снизит аварийность, повысит энергоэффективность и сделает тарифы более предсказуемыми», — отметили в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

В компании подчеркивают: одно из ключевых условий предстоящей сделки — гарантированное обеспечение теплом всех потребителей в нынешнем и последующих отопительных сезонах. Кроме того, будут сохранены все трудовые права и гарантии сотрудников ТОО «Петропавловские тепловые сети».

В акимате также заверили, что все процедуры проводятся строго в рамках законодательства и при полном контроле над финансовыми обязательствами предприятия. Передача возможна только при отсутствии долгов перед поставщиками, подрядчиками и персоналом.

По информации АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», завершить все юридические и организационные процедуры планируется до конца 2025 года. После подписания окончательных документов стороны обещают подробно проинформировать общественность и СМИ.

