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Тепло Севера
Юлия Миленькая

Оригинальное осмысление жизни за Полярным кругом представили музыкант Юра Визбор, внук легендарного барда, киносценариста, писателя Юрия Визбора, и алматинский талантливый гитарист, композитор Павел Аксенов.

Праздник северных народов, связанный с появлением солнца после долгой полярной ночи, называется Хэйро. Для Юры Визбора и Павла Аксенова «Хэйро» – название совместного альбома, в котором музыка, слова и новаторский подход к творческому процессу становятся основными инструментами для написания картины жизни и природы Крайнего Севера. Причем если Павел Аксенов, будучи опытным музыкантом и сторонником классических музыкальных традиций, тяготеет к крупным и сочным мазкам на своем музыкальном холсте, то Юра Визбор выбирает мелкие, делая ставку на метафоры, детали и склоняясь к экспериментам.

Павел Аксенов родился в Алма-Ате, но его школьные годы прошли в Дудинке, в устье Енисея. Он навсегда впитал в себя мелодии и ритмы северных народов. Затем вернулся в яблоневый город.

– Для кого-то годы, проведенные на Севере, считаются потерянными. Но мне они дали очень много. Крайний Север наполняет шаманскими ритмами и дает неповторимые ощущения, которые остаются в тебе навсегда, – рассказывает Павел Аксенов. – Для меня с детства были привычны сугробы с двухэтажный дом. Иногда температура опускалась до минус 55 градусов. Но в наших домах всегда было тепло, хотя наледь на стеклах достигала 10 сантиметров. В моей памяти остались многочасовые уроки физкультуры в виде лыжных походов на остров Кабацкий, выступления танцевального ансамбля «Хэйро» и долгожданный весенний ледоход. Могучий Енисей, морошка, строганина, бескрайние просторы тундры, северное сияние, в тишине разливающееся по всему небу, – это то, что невозможно забыть и что ожило в моих песнях спустя годы.

Визбор-младший познакомился с Павлом Аксеновым в юношестве, когда пришел к нему повышать гитарную квалификацию, не имея о нем ни малейшего понятия. Как рассказывает сам Юра, занятий было совсем немного, но эффект от них он получил сильнейший. Да и песни алматинского музыканта стали для него «родными и помогли распознать в себе Азию».

– Те, кто слышал Пашу, не раз нарекали его «русским Стингом». Не люблю подобные сравнения, какими бы лестными они ни были, но раз на то пошло, он в неменьшей степени и «русский Скэтмэн» – его жонглерские импровизации наводят на мысль, что о чем-то в жизни можно сказать только скэтом (джазовый вокализ, использующий бессмысленные слова, слоги или отдельные слова. – Авт.), – отметил Юра Визбор.

В каждой композиции альбома часто используются своеобраз­ные ребусы. Для человека, выросшего на традиционной музыке, они далеко не сразу понятны. К примеру, композиция под названием «Ь» – версия ранее созданной пес­ни «Научись летать», музыку к которой написал Павел Аксенов, а слова – алматинский поэт-песенник, музыкант и журналист Олег Белов. Особенность песни в том, что все ее слова оканчиваются на мягкий знак.

– Задачи создать название-ребус не было, – поясняет Юра, – но как еще можно передать этот изящ­ный нюанс, замаскированный Олегом в живую речь, ведь большинство слушателей, включая меня, понимали это только после личного пояснения. Писать в скобочках, в программке?

Да, нужно сказать, что у Олега получилось справиться не только с поставленной перед собой словесно-конструкторской работой, но и создать очень жизненную и в чем-то драматичную историю:
«…Тишь, ночь – полуявь. Гость дождь. Грусть, оставь. Пять. Шесть… День опять. Горечь перетерпеть. Нелюбовь переждать…»

Эксперимент визборской композиции «Ь» также заключается в кардинальном переосмыслении звуковой структуры песни. Юра «прочитал» ее на бокалах и тарелках, найденных на своей кухне. Получившийся образ он охарактеризовал как «одиночество вымытой посуды». Вместе с «Ппппп», все слова которой начинаются на букву «П», эта песня украшает казахстанскую книгу рекордов КИнЭС.

Олег Белов в альбоме Павла Аксенова и Юры Визбора также выступает в качестве одного из авторов других текстов.

Кстати, первые выступления Олега Белова и Павла Аксенова происходили в алматинском клубе авторской песни «Тоника», одним из основателей которого в свое время был сам Юрий Визбор, выступивший, как шутят местные барды, в роли повивального деда. Группа Akvafon, которую основали Олег и Павел, в каждом альбоме погружается в определенную музыкальную культуру. Есть у них и казахский альбом «Небесный кочевник».

– Встреча Павла с Юрой Визбором стала большой удачей, – считает Олег. – Эти оригинальные музыканты нашли друг друга – оба мыслят аранжировками, любят экспериментировать и знают, что аккорды состоят не только из трех звуков, расположенных по терциям. Визбор-молодой сумел разглядеть недюжинный талант выросшего в Дудинке музыканта и сыграл с ним в одну дуду. Он по-новому прочел лучшие песни Павла, добавил в них свое видение, таинственный саунд-дизайн, энергию рэйва, шаманский драйв и даже авангард.

Юра Визбор, являющийся мастером живых концепций, наделил созданный альбом одновременно несколькими характеристиками. Для него он и альбом-диалог, и альбом-вопрос, и альбом-география, и альбом-биография, в котором все песни расставлены в хронологии их написания, от 1983 до 2011 года.

Лично я назвала бы детище Павла Аксенова и Юры Визбора альбомом-нитью, представляющим незримую связь между консерватизмом и реформаторством, мудростью и максимализмом, классикой и авангардом, открытостью и недосказанностью, ну и, наконец, старшим и молодым поколением.

В целом же этот «холодный» альбом, в который вложен труд горячих и неравнодушных к музыке сердец, представляет собой новый взгляд на авторскую песню. Благодаря создателям «Хэйро» авторская песня становится доступной для понимания, интересной для изучения представителями нового поколения, заметно больше тяготеющими к ритму, нежели к музыке и словам, любящими переосмысливать старое и разгадывать шифры.

Вскоре альбом «Хэйро» можно будет прослушать на всех цифровых площадках.

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