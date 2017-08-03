Теплосистему Усть-Каменогорска модернизируют за 3 млрд тенге

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) выделил три миллиарда тенге на модернизацию объектов теплоснабжения Усть-Каменогорска, передает Kazpravda.kz.
Соответствующий кредитный договор подписан между ЕБРР и АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", которое выступает заемщиком банка. На выделенные средства планируется заменить магистральные сети протяженностью 2,2 километра, модернизировать систему электроснабжения и автоматики на насосных станциях и тепловых пунктах, приобрести спецтехнику для ремонта и обслуживания объектов теплоснабжения, провести другие работы, сообщили в пресс-службе акима ВКО.
Как отметил глава региона Даниал Ахметов, сотрудничество с ЕБРР дает ощутимые результаты и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. На сегодняшний день заключено пять кредитных договоров на общую сумму 20, 5 млрд тенге, подписано четыре предварительных соглашения еще на 20 млрд тенге и два проекта на 16, 4 млрд находятся на стадии подписания.
"Теперь от финансирования объектов инфраструктуры нужно переходить к финансированию субъектов частного бизнеса, – сказал глава региона. – Мы подготовили несколько интересных проектов в сфере минеральной добычи, и это другое направление работы с ЕБРР.
Соответствующий кредитный договор подписан между ЕБРР и АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", которое выступает заемщиком банка. На выделенные средства планируется заменить магистральные сети протяженностью 2,2 километра, модернизировать систему электроснабжения и автоматики на насосных станциях и тепловых пунктах, приобрести спецтехнику для ремонта и обслуживания объектов теплоснабжения, провести другие работы, сообщили в пресс-службе акима ВКО.
Как отметил глава региона Даниал Ахметов, сотрудничество с ЕБРР дает ощутимые результаты и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. На сегодняшний день заключено пять кредитных договоров на общую сумму 20, 5 млрд тенге, подписано четыре предварительных соглашения еще на 20 млрд тенге и два проекта на 16, 4 млрд находятся на стадии подписания.
"Теперь от финансирования объектов инфраструктуры нужно переходить к финансированию субъектов частного бизнеса, – сказал глава региона. – Мы подготовили несколько интересных проектов в сфере минеральной добычи, и это другое направление работы с ЕБРР.