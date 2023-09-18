Тернистый путь наркома Статьи 18 сентября 2023 г. 5:30 232 Жанат Сисекенова Актюбинцы масштабно отметили 125-летие со дня рождения Темирбека Жургенова. фото Хайредена Раушанова Организация по совместному развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ объявила 2023-й Годом Темирбека Жургенова – видного государственного и общественного деятеля Казахстана. Его жизненный путь был неразрывно связан с самоотверженной деятельностью соратников – Тель Жаманмурынова, Тельжана Шонанова, Узакбая Кулымбетова, Ахмета и Кудайбергена Жубановых, потомки которых тоже откликнулись на приглашение принять участие в памятных мероприятиях. Почетных гостей – заслуженного деятеля РК Орыншу Карабалину-Казыбаеву, дочь Узакбая Кулымбетова; видного общественного деятеля, писательницу Зейнеп Ахметову, супругу Бакытжана Момышулы; Жагыпара Нуржанулы, потомка Темирбека Жургенова, историка, краеведа Бекарыстана Мырзабая – приветствовал аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Выразив благодарность за сохранение памяти о выдающихся личностях Казахстана, за большую просветительскую работу и нравственное воспитание подрастающего поколения, он вручил гостям памятные сувениры. Официальные торжества начались у мемориала «Азаттықтың ақ таңы», а продолжились в филиале Ассамблеи народа Казахстана, где прошла республиканская научно-практическая конференция «Т. Жүргенов және түркі әлемінің рухани бірегейлігі» – «Т. Жургенов и духовная уникальность тюркского мира». С основным докладом на ней выступил академик, доктор исторических наук Хангельды Абжанов. – Темирбека Жургенова задержали 2 августа 1937 года. До 5 сентября он не соглашался ни с одним обвинением, предъявленным ему НКВД. И все же после постоянных пыток, истязаний вынужден был подписать признания. Его обвинили в том, чего на самом деле не было, в том числе в организации восстания, подборе антисоветских кадров, поджоге Казахского университета и типографии, а также в намерении вывести Казахстан из состава СССР для присоединения к Японии, – рассказал ученый. Он особо подчеркнул многогранность деятельности Темирбека Жургенова, которому довелось быть наркомом просвещения в Узбекистане и Казахстане, наркомом финансов в Таджикистане. Возобновленная версия концерта в рамках Декады казахского искусства и литературы в Москве в 1936 году стала еще одним доказательством уникальности Темирбека Жургенова – организатора этого мероприятия. В рамках празднования памятной даты гости встретились с учащимися средней школы № 64 им. Узакбая Кулымбетова и средней школы № 62 им. Бауыржана Момышулы, а затем выехали в Айтекебийский и Иргизский районы. – Темирбека Жургенова считают своим жители двух регионов. Его отец Кара зимовал на побережье Сырдарьи на территории нынешнего Жалагашского района Кызылординской области, летом выезжал на джайляу на территории современных Иргизского и Айтекебийского районов актюбинщины, – заметил председатель общественного фонда им. Т. Жургенова Саби Ансат. По его словам, наследие Темирбека Жургенова следует активно пропагандировать на территории Средней Азии и всего тюркского мира. Памятная эстафета продолжится в Кызылординской области. #Актобе #мероприятия #память #125-летие #Темирбек Жургенов