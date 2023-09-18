Тернистый путь наркома

Организация по совместному развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ объявила 2023-й Годом Темирбека Жургенова – видного государственного и общественного деятеля Казахстана.

Его жизненный путь был неразрывно связан с самоотверженной деятельностью соратников – Тель Жаманмурынова, Тельжана Шонанова, Узакбая Кулымбетова, Ахмета и Кудайбергена Жубановых, потомки которых тоже откликнулись на приглашение принять участие в памятных мероприятиях.

Почетных гостей – заслуженного деятеля РК Орыншу Карабалину-Казыбаеву, дочь Узакбая Кулымбетова; видного общественного деятеля, писательницу Зейнеп Ахметову, супругу Бакытжана Момышулы; Жагыпара Нуржанулы, потомка Темирбека Жургенова, историка, краеведа Бекарыстана Мырзабая – приветствовал аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Выразив благодарность за сохранение памяти о выдающихся личностях Казахстана, за большую просветительскую работу и нравственное воспитание подрастающего поколения, он вручил гостям памятные сувениры.

Официальные торжества начались у мемориала «Азаттықтың ақ таңы», а продолжились в филиа­ле Ассамблеи народа Казахстана, где прошла республиканская научно-практическая конференция «Т. Жүргенов және түркі әлемінің рухани бірегейлігі» – «Т. Жургенов и духовная уникальность тюркского мира». С основным докладом на ней выступил академик, доктор исторических наук Хангельды Абжанов.

– Темирбека Жургенова задержали 2 августа 1937 года. До 5 сентября он не соглашался ни с одним обвинением, предъявленным ему НКВД. И все же после постоянных пыток, истязаний вынужден был подписать признания. Его обвинили в том, чего на самом деле не было, в том числе в организации восстания, подборе антисоветских кадров, поджоге Казахского университета и типографии, а также в намерении вывести Казахстан из состава СССР для присоединения к Японии, – рассказал ученый.

Он особо подчеркнул многогран­ность деятельности Темирбека Жургенова, которому довелось быть нар­комом просвещения в Узбе­кистане и Казахстане, наркомом финансов в Таджикистане.

Возобновленная версия концерта в рамках Декады казахского искусства и литературы в Москве в 1936 году стала еще одним доказательством уникальности Темирбека Жургенова – организатора этого мероприятия.

В рамках празднования памятной даты гости встретились с учащимися средней школы № 64 им. Узакбая Кулымбетова и средней школы № 62 им. Бауыржана Момышулы, а затем выехали в Айтекебийский и Иргизский районы.

– Темирбека Жургенова считают своим жители двух регионов. Его отец Кара зимовал на побережье Сырдарьи на территории нынешнего Жалагашского района Кызылординской области, летом выезжал на джайляу на территории современных Иргизского и Айтекебийского районов актюбинщины, – заметил председатель общественного фонда им. Т. Жургенова Саби Ансат.

По его словам, наследие Темирбека Жургенова следует активно пропагандировать на территории Средней Азии и всего тюркского мира. Памятная эстафета продолжится в Кызылординской области.