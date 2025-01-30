Тиктокершу наказали за выход в прямой эфир в полицейской форме в Шымкенте

Блогера, вышедшего в прямой эфир в полицейской форме, привлекли к ответственности в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудниками полиции установлена видеозапись прямого эфира якобы девушки-полицейского в TikTok.

«Девушка в полицейской форме демонстрировала недостойное звания офицера поведение, подрывающее и умаляющее авторитет ОВД. Стражами порядка пользователь соцсети установлена. Ей оказалась 24-летняя гражданка, которая никакого отношения к полиции не имеет», – сообщили в полиции.

За незаконное ношение полицейской формы в отношении нарушительницы составлен адмпротокол. Форменная одежда изъята.

Правоохранители предупредили, что ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и спецобмундирования является правонарушением и влечет штраф с конфискацией формы.