Фото: missworld.com

По итогам международного конкурса, финал которого прошел в индийском Хайдарабаде, титул «Мисс Мира - 2025» завоевала представительница Таиланда Опал Сучата Чуангсри, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

Девушка из Таиланда признана самой красивой в мире впервые за 72-летнюю историю конкурса, отмечают организаторы мероприятия.

Корону ей вручила 71-я Мисс Мира Кристина Пышкова из Чехии.

Опал Сучата стала лидером мультимедийного компонента конкурса, ее приложение набрало более 2,3 млн просмотров.

Всего в конкурсе принимали участие представительницы 108 стран, в четвертьфинал вышли 40 участниц — по 10 от каждого континентального региона: Африка, Америка и Карибский бассейн, Европа, Азия и Океания.