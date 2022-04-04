Статьи
То яма, то канава
Жанат Сисекенова

Паводки начались в Актюбинской области: большая вода размыла дороги и затопила дворы.

Эмоции зашкаливают после видео, которое, наверное, посмотрели уже почти все казахстанцы. В микрорайоне «Батыс-2» города Актобе на пересечении улиц Мангилик ел и Мустафы Шокая переходила дорогу девочка-подросток. Вдруг она поскользнулась на заледеневшем сугробе и чуть не утонула в арыке, куда стремительно стекали сточные воды. В яме отсутствовала решетка, и подростка стало засасывать в трубу.

К счастью, рядом оказалась женщина, на ее крики прибежали мужчины из соседнего фитнес-клуба и охранники жилого комплекса «Арбат»: Алексей Ступенко, Альберт Дедусев, Евгений Зелевский, Юрий Лысенко, Ерболат Кульжгитов. Им на помощь устремились проезжавшие мимо полицейские. Вместе они с трудом вытащили утопающую из сильного водоворота.

Страшной трагедии удалось избежать. Позже выяснится, что глубина воды в том месте доходила до полутора метров.

Медики поставили девочке диагноз «ушиб мягких тканей боковой поверхности живота». Мама 15-летней школьницы – врач, поэтому от госпитализации они отказались. Состояние подростка характеризуется как стабильное. У нее и родителей ко всем одна просьба: удалить злосчастное видео.

Но сохранить его стоит чиновникам и всем тем, кто отвечает за безопасность людей. В назидание на будущее: нужно заранее просчитывать возможные риски, не уповая на авось. Да, новостройки предполагают неожиданности, но в век цифровизации и больших данных, когда анализировать перспективы стало намного проще, подобных просчетов, к тому же с человеческими жертвами, не должно быть вообще.

Да и арыки создаются не для красоты, и их состояние должно находиться под постоянным контролем круглый год. На этот раз ответственность за произошедшее на себя взял аким Актобе Асхат Шахаров. К его чести, он вновь показывает смелость и честность в отношениях с горожанами.

– Ответственность за случившееся буду нести лично я. Благодарен тренерам спортивного клуба, они быст­ро среагировали и спасли девочку. Каналы прочищены, не справилась с большим потоком воды арычная система. Мы вынуждены были перекрыть основную артерию, идущую со степи. Строительные работы в новостройках не завершены. На противопаводковые мероприятия в нынешнем году выделено 120 миллионов тенге. В экстренную службу поступило в эти дни 1 150 звонков, – проинформировал Асхат Шахаров.

В масштабах региона о складывающейся паводковой обстановке журналистам рассказал заместитель начальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым.

– Последние три дня область была подвержена нескольким климатичес­ким явлениям. Все началось с сильного ветра, следом активизировался паводок. Температура воздуха резко повысилась с минус 11 до плюс 14 градусов. Зарегистрировано десять фактов переливов и размытия дорожного полотна. Два – на трассах республиканского значения, два – областного значения, остальные – на местных грейдерных дорогах без асфальта. До сих пор ограничен проезд к шести селам. Отрезаны от большой земли 3 316 человек и 702 дома. На бурных потоках рек организована лодочная переправа, по утверждению компетентных органов запасы медицинских препаратов и продовольствия имеются в достаточном количестве. Оснований объявлять ЧС пока нет, – поделился Кайрат Касым.

Особенности нынешней весны состоят в том, что при небольших запасах снега произошло сильное его таяние, земля не успела прогреться. Вода, не впитываясь в нее, пошла на населенные пункты. Спасатели выражают благодарность волонтерам и совестливым людям, которые выходят на улицы вместе с коммунальщиками. Поступает множество вызовов. Но некоторые владельцы домов в зоне подтопления выступают категорически против того, чтобы через их огороды прорывали траншеи для отвода талых вод.

– Город находится на перепутье огромных природных каналов и естественных русел рек, мы никуда не денемся. Законы степи сильнее наших желаний. Мы должны принять все меры, чтобы обеспечить безопасность для населения. Паводковая ситуация в Актюбинской области находится на круглосуточном контроле, – заключил заместитель начальника ДЧС.

И все же ЧП продолжают случаться. Так, 1 апреля соцсети облетели фотографии с новой дороги. На 283-м километре трассы Актобе – Астрахань в направлении Атырауской области на территории Байганинского района смыло проезжую часть.

Как выяснилось, этот участок еще не сдан в эксплуатацию. Строительством занимается итальянская компания «Тодини», субподрядчик – ТОО «СП СинеМидасСтрой». Как видим, природа предъявила свой спрос с дорожных строителей, не доверяя чиновникам. В Актюбинском филиале «КазАвтоЖол» заверили, что объездная дорога будет обустроена, водопропускную трубу заменят, она будет большего диаметра.

Борьба с большой водой продолжается. По состоянию на 2 апреля в Актобе и в девяти районах откачивалась и отводилась талая вода с улиц, автодорог и дворовых территорий. К работам привлечены 1 442 человека и 745 единиц техники, 587 мотопомп, 2 плавсредства. На помощь спасателям и местным исполнительным органам пришла Нацгвардия.

Первого апреля в Актобе были подтоплены 31 дом и частные жилые дома в поселке Сарыжар Мартукского района. Эвакуированы 20 человек.

На случай осложнения паводковой обстановки в готовность приведены силы и средства служб гражданской защиты общей численностью 1 161 человек. Подготовлены 84 пунк­та временного размещения граждан вместимостью более 14 тыс. человек. Имеется 30 палаток, 1 123 кровати и 2 000 постельных принадлежностей, сообщают в департаменте по ЧС.

В настоящее время ведутся работы по предотвращению угрозы затопления домов в населенном пункте Шиелисай, расположенном в окрестностях областного центра. Вокруг них уложено 2 000  тонн инерт­ного материала, 550 мешков песка.

Популярное

Все
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
40 дней военных действий и осторожный оптимизм: обзор последних событий в Украине
Казахстанские производители удобрений накануне посевной снизили стоимость своей продукции
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Разработать систему интеграции науки, образования и промышленности в Казахстане предлагает эксперт
Вернуть кладбище, на землях которого планируют строить жилые коттеджи, требуют жители Алматинской области
Новое водохранилище построят в Северо-Казахстанской области
Исторические изменения процесса демократизации институтов власти начинаются в Казахстане – эксперт
Заложниками границы, через которую проходят поливные каналы, стали жители Туркестанской области
Проблему общественных советов в регионах Казахстана нужно решать уже сейчас – эксперт
Одна из главных проблем Кызылорды не решается уже несколько десятилетий
Способ конденсации воды из воздуха предложили школьники Семея
Исследователи впервые обнаружили микропластик в крови человека
Асфальт растаял вместе со снегом: жители Усть-Каменогорска написали заявление в полицию на акима
Грузовой поезд сошел с рельсов, вагоны упали в реку Иртыш в ВКО
Спасибо, ребята! Дерзайте еще!
Ну очень навязчивый автосервис
Верните кладбище!
Трансграничная коллизия
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Подозреваемого в тяжком преступлении задержали за 10 минут с помощью видеокамер в Костанае
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии
"Брак по расчету" между Россией и Китаем способен перестроить глобальную политику

Читайте также

Статьи
Рост будет сохранен
Статьи
Цена компромисса
Статьи
Ну очень навязчивый автосервис
Статьи
Войти в Аксоран, не затронув святого
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021