Паводки начались в Актюбинской области: большая вода размыла дороги и затопила дворы.

Эмоции зашкаливают после видео, которое, наверное, посмотрели уже почти все казахстанцы. В микрорайоне «Батыс-2» города Актобе на пересечении улиц Мангилик ел и Мустафы Шокая переходила дорогу девочка-подросток. Вдруг она поскользнулась на заледеневшем сугробе и чуть не утонула в арыке, куда стремительно стекали сточные воды. В яме отсутствовала решетка, и подростка стало засасывать в трубу.

К счастью, рядом оказалась женщина, на ее крики прибежали мужчины из соседнего фитнес-клуба и охранники жилого комплекса «Арбат»: Алексей Ступенко, Альберт Дедусев, Евгений Зелевский, Юрий Лысенко, Ерболат Кульжгитов. Им на помощь устремились проезжавшие мимо полицейские. Вместе они с трудом вытащили утопающую из сильного водоворота.

Страшной трагедии удалось избежать. Позже выяснится, что глубина воды в том месте доходила до полутора метров.

Медики поставили девочке диагноз «ушиб мягких тканей боковой поверхности живота». Мама 15-летней школьницы – врач, поэтому от госпитализации они отказались. Состояние подростка характеризуется как стабильное. У нее и родителей ко всем одна просьба: удалить злосчастное видео.

Но сохранить его стоит чиновникам и всем тем, кто отвечает за безопасность людей. В назидание на будущее: нужно заранее просчитывать возможные риски, не уповая на авось. Да, новостройки предполагают неожиданности, но в век цифровизации и больших данных, когда анализировать перспективы стало намного проще, подобных просчетов, к тому же с человеческими жертвами, не должно быть вообще.

Да и арыки создаются не для красоты, и их состояние должно находиться под постоянным контролем круглый год. На этот раз ответственность за произошедшее на себя взял аким Актобе Асхат Шахаров. К его чести, он вновь показывает смелость и честность в отношениях с горожанами.

– Ответственность за случившееся буду нести лично я. Благодарен тренерам спортивного клуба, они быст­ро среагировали и спасли девочку. Каналы прочищены, не справилась с большим потоком воды арычная система. Мы вынуждены были перекрыть основную артерию, идущую со степи. Строительные работы в новостройках не завершены. На противопаводковые мероприятия в нынешнем году выделено 120 миллионов тенге. В экстренную службу поступило в эти дни 1 150 звонков, – проинформировал Асхат Шахаров.

В масштабах региона о складывающейся паводковой обстановке журналистам рассказал заместитель начальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым.

– Последние три дня область была подвержена нескольким климатичес­ким явлениям. Все началось с сильного ветра, следом активизировался паводок. Температура воздуха резко повысилась с минус 11 до плюс 14 градусов. Зарегистрировано десять фактов переливов и размытия дорожного полотна. Два – на трассах республиканского значения, два – областного значения, остальные – на местных грейдерных дорогах без асфальта. До сих пор ограничен проезд к шести селам. Отрезаны от большой земли 3 316 человек и 702 дома. На бурных потоках рек организована лодочная переправа, по утверждению компетентных органов запасы медицинских препаратов и продовольствия имеются в достаточном количестве. Оснований объявлять ЧС пока нет, – поделился Кайрат Касым.

Особенности нынешней весны состоят в том, что при небольших запасах снега произошло сильное его таяние, земля не успела прогреться. Вода, не впитываясь в нее, пошла на населенные пункты. Спасатели выражают благодарность волонтерам и совестливым людям, которые выходят на улицы вместе с коммунальщиками. Поступает множество вызовов. Но некоторые владельцы домов в зоне подтопления выступают категорически против того, чтобы через их огороды прорывали траншеи для отвода талых вод.

– Город находится на перепутье огромных природных каналов и естественных русел рек, мы никуда не денемся. Законы степи сильнее наших желаний. Мы должны принять все меры, чтобы обеспечить безопасность для населения. Паводковая ситуация в Актюбинской области находится на круглосуточном контроле, – заключил заместитель начальника ДЧС.

И все же ЧП продолжают случаться. Так, 1 апреля соцсети облетели фотографии с новой дороги. На 283-м километре трассы Актобе – Астрахань в направлении Атырауской области на территории Байганинского района смыло проезжую часть.

Как выяснилось, этот участок еще не сдан в эксплуатацию. Строительством занимается итальянская компания «Тодини», субподрядчик – ТОО «СП СинеМидасСтрой». Как видим, природа предъявила свой спрос с дорожных строителей, не доверяя чиновникам. В Актюбинском филиале «КазАвтоЖол» заверили, что объездная дорога будет обустроена, водопропускную трубу заменят, она будет большего диаметра.

Борьба с большой водой продолжается. По состоянию на 2 апреля в Актобе и в девяти районах откачивалась и отводилась талая вода с улиц, автодорог и дворовых территорий. К работам привлечены 1 442 человека и 745 единиц техники, 587 мотопомп, 2 плавсредства. На помощь спасателям и местным исполнительным органам пришла Нацгвардия.

Первого апреля в Актобе были подтоплены 31 дом и частные жилые дома в поселке Сарыжар Мартукского района. Эвакуированы 20 человек.

На случай осложнения паводковой обстановки в готовность приведены силы и средства служб гражданской защиты общей численностью 1 161 человек. Подготовлены 84 пунк­та временного размещения граждан вместимостью более 14 тыс. человек. Имеется 30 палаток, 1 123 кровати и 2 000 постельных принадлежностей, сообщают в департаменте по ЧС.

В настоящее время ведутся работы по предотвращению угрозы затопления домов в населенном пункте Шиелисай, расположенном в окрестностях областного центра. Вокруг них уложено 2 000 тонн инерт­ного материала, 550 мешков песка.