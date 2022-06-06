Токаев: Госслужба – это не место для личного обогащения

Как должен будет измениться государственный аппарат в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Будет продолжена системная работа по полной модернизации и дебюрократизации государственного аппарата. Мы должны построить передовое государство, отвечающее ожиданиям и запросам всего общества. Эффективность системы управления будет определяться достигнутыми результатами. Приоритетом работы государственного аппарата должно стать тесное взаимодействие с бизнесом, общественными организациями и гражданами. Это позволит принимать решения в интересах страны и повысить качество услуг, предоставляемых населению", – сказал Президент РК.

Глава государства отметил, что деятельность государственных служащих должна стать максимально открытой и действительно подотчетной гражданам.

"Государственная служба – это особая ответственность перед своим народом, а не место для личного обогащения", – заключил Президент.