Токаев: Казахстан не должен импортировать электроэнергию

Президент
111
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Повысить инвестиционную привлекательность энергетической отрасли поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу РК «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента страны, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: akorda.kz

«Череда аварий на теплоэлектростанциях прошлой зимой остро высветила копившиеся годами проблемы изношенности инфраструктуры. Устаревшая инфраструктура оказывает прямое влияние как на социальное самочувствие граждан, так и на темпы индустриализации нашей страны. Очевидно, что воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно. В разрабатываемом правительством Инфраструктурном плане важно определить все проблемы данной отрасли и обозначить пути исправления ситуации», – поставил задачу Токаев.

По его словам, требует решения и вопрос энергетической безопасности.

«В этой сфере, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы. Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие 5 лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гигаваттов. Уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все 8 блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3.

Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства», – аргументировал президент.

Продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики. Отдельного внимания заслуживает развитие гидроэлектростанций.

«Энерго-, тепло- и водоснабжение представляют собой единую технологически взаимосвязанную систему. К ней необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Действующий подход во многом себя исчерпал. Сегодня требуются новые решения», – констатировал лидер Казахстана.

Предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

«Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет.

Гарантированный долгосрочный тариф позволит планировать инвестиции, выступит «твердым» залогом при привлечении кредитных средств.

При этом должна быть значительно повышена ответственность монополистов. Будут внедрены цифровые инструменты контроля, расширен доступ граждан к информации по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ», – заключил Токаев.

#Токаев #президент #энергетика #послание

Популярное

Все
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Выставка ретроавтомобилей или "Копейка" за миллион
Как выучить язык? Испытано на себе
Девять жизней Айсулу Сулейменовой
Вопрос ношения религиозной одежды в школах является сложным и чувствительным
Как «обуздать» миграцию
Что нам несут очередные реформы в системе образования?
Медосвидетельствование водителей переводится в электронный формат в Казахстане
Триумфатор науки Средневековья
Три четверти века
Касым-Жомарт Токаев выступает с посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Токаев поздравил учителей и школьников с Днем знаний
Путешествия по Иртышу
Азиада – прямой путь к Олимпиаде
Сегодня для 382 тысяч первоклашек прозвенит первый звонок
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 31 августа 2023 года №27-НП
Лучшая теория – это практика
Как новенький!
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Как выучить язык и обрести друзей
Муза Каюма Мухамедханова
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Акима Павлодара освободят от должности
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Тайланде
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана

Читайте также

Полный текст послания президента народу Казахстана "Экономи…
Восстановить министерство транспорта поручил президент
Специальную соцвыплату будут получать работники вредных про…
Акимы районов и городов областного значения будут избиратьс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]