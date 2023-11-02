Токаев наградил Виктора Орбана орденом «Достық» I степени

Глава государства наградил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана орденом «Достық» I степени, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
В ходе церемонии глава нашего государства отметил весомый вклад Виктора Орбана в развитие и укрепление двусторонних отношений.
– Сегодняшние конструктивные переговоры на высшем уровне заложили основу для углубления наших прочных отношений и вывода стратегического партнерства на новый уровень. Учитывая Вашу исключительную роль в укреплении уз дружбы и взаимовыгодных связей между нашими народами, я принял решение наградить Вас орденом «Достық» I степени. Это символ глубокого уважения и признательности, единства двух дружественных народов – Казахстана и Венгрии, а также нашей приверженности укреплению отношений, основанных на доверии и взаимном уважении. Пусть эта награда вдохновляет всех нас на дальнейшее наведение мостов и совместную работу во имя общего блага, – сказал президент.
Премьер-министр Венгрии выразил искреннюю благодарность Касым-Жомарту Токаеву и заявил о своей готовности приложить все усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами, а также поблагодарил президента и братский народ Казахстана за теплый прием.
– Уважаемый г-н президент! С большим удовольствием возвращаюсь сюда. В предыдущий раз мы были здесь еще до пандемии. Уже тогда у нас сложились плодотворные двусторонние отношения, однако пандемия внесла свои коррективы в наши связи. Мы сейчас приехали для того, чтобы придать новый импульс отношениям. У нас в этом регионе с Вами наиболее тесные исторические контакты, и мы очень рады Вашим успехам. Казахстан – это выдающаяся страна, добившаяся значительных достижений. Каждая моя поездка в Казахстан оставляет глубокие впечатления, – отметил премьер-министр Венгрии.