Токаев наградил Виктора Орбана орденом «Достық» I степени

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе церемонии глава нашего государства отметил весомый вклад Виктора Орбана в развитие и укрепление двусторонних отношений.

– Сегодняшние конструктивные переговоры на высшем уровне заложили основу для углубления наших прочных отношений и вывода стратегического партнерства на новый уровень. Учитывая Вашу исключительную роль в укреплении уз дружбы и взаимовыгодных связей между нашими народами, я принял решение наградить Вас орденом «Достық» I степени. Это символ глубокого уважения и признательности, единства двух дружественных народов – Казахстана и Венгрии, а также нашей приверженности укреплению отношений, основанных на доверии и взаимном уважении. Пусть эта награда вдохновляет всех нас на дальнейшее наведение мостов и совместную работу во имя общего блага, – сказал президент.

Премьер-министр Венгрии выразил искреннюю благодарность Касым-Жомарту Токаеву и заявил о своей готовности приложить все усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами, а также поблагодарил президента и братский народ Казахстана за теплый прием.