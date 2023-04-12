Токаев: Наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики

Фото пресс-службы президента РК

По словам президента, отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики.

"Например, в Китае действует концепция общества знания, одобренная партийными идеологами. То есть, в Китае существует концепция научно-обоснованного общества. Все важные решения партии и правительства в этой стране проходят обязательную научную экспертизу. Все это демонстрирует, что назрела необходимость кардинального обновления модели развития казахстанской науки", - сказал Токаев.

При необходимости в будущем возможно осуществить переход к модели рациональной экономики, базирующейся на научных подходах и цифровизации, отметил он.

"Опыт таких стран, как США, Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея, Турция, наглядно показывает, что их нынешние впечатляющие достижения – это результат перехода к открытой рыночной модели науки. Как вы знаете, одной из ее отличительных особенностей является стимулирование частных инвестиций в науку. Необходимо убеждать предпринимателей в эффективности, жизнеспособности и высокой отдаче технологического сектора в сравнении с покупкой и перепродажей товаров. Только тогда между наукой и бизнесом будет налажен диалог и установится взаимовыгодное партнерство", - продолжил глава государства.

Также, по его словам, необходимо поддерживать исследовательские университеты, укреплять связи между наукой и производством, снижать стоимость инноваций.

"Очень важно ускоренно внедрять новые идеи и технологические разработки, привлекать нужных специалистов. Наряду с этим следует с самых ранних лет формировать у детей интерес к науке и развивать у них инновационное мышление. Юные таланты должны активно вовлекаться в мир знаний. Было бы очень полезно, если бы ведущие научные учреждения активно подключились к этому важному делу. Необходимо приглашать молодых людей, серьезно занимающихся наукой, к работе научных центров, таким образом формируя новое поколение отечественных ученых", - добавил Касым-Жомарт Токаев.