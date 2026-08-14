Мощный взрыв произошел под Римом на заводе боеприпасов

Пожар и мощный взрыв произошел на заводе KNDS Ammo Italy в Коллеферро в 60 километрах от Рима, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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По данным издания Corriere della Sera, сначала на заводе начался пожар. К месту стянулись пожарные и карабинеры.

«Затем раздался разрушительный взрыв, который слышали за многие километры в соседних районах. Идут поиски раненых», - говорится в сообщении.

Газета указывает, что предприятие производит боеприпасы среднего и большого калибра для наземной и морской обороны, а также твердое топливо для аэрокосмических носителей.

По предварительной информации, взрыв произошел в цехе, где осуществляется прессование пороха. Пожарные пытаются приблизиться к очагу возгорания, чтобы проверить наличие пострадавших, но мощное пламя не дает это сделать.