Мощный взрыв произошел под Римом на заводе боеприпасов

Происшествия,Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Пожар и мощный взрыв произошел на заводе KNDS Ammo Italy в Коллеферро в 60 километрах от Рима, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным издания Corriere della Sera, сначала на заводе начался пожар. К месту стянулись пожарные и карабинеры.

«Затем раздался разрушительный взрыв, который слышали за многие километры в соседних районах. Идут поиски раненых», - говорится в сообщении.

Газета указывает, что предприятие производит боеприпасы среднего и большого калибра для наземной и морской обороны, а также твердое топливо для аэрокосмических носителей.

По предварительной информации, взрыв произошел в цехе, где осуществляется прессование пороха. Пожарные пытаются приблизиться к очагу возгорания, чтобы проверить наличие пострадавших, но мощное пламя не дает это сделать.

#взрыв #завод #боеприпасы #Рим

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