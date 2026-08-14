В Алматы остановилось метро

Это произошло днем в результате блэкаута
В результате аварийного отключения электроэнергии в Алматы пассажиры метрополитена были вынуждены идти по рельсам для поиска выхода наверх, передает Kazpravda.kz
В метрополитене сообщили, что при отключении внешнего электроснабжения движение поездов останавливается до восстановления напряжения. Освещение и вентиляция на станциях продолжают работать от резервного питания аккумуляторов.
В Алматы блэкаут произошел в Бостандыкском, Наурызбайском Ауэзовском, Алатауском и Медеуском районах города.
В настоящее время специалисты АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей.