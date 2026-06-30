Токаев назвал Курултай важнейшим символом Нового Казахстана

На совместном заседании Палат Парламента Президент заявил, что ряд депутатов перейдет в состав Курултая и продолжит трудиться во благо страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Главы государства, в его состав должны войти истинные патриоты, инициативные и государственно мыслящие личности – то есть лучшие из лучших. Ведь именно по работе Курултая народ будет оценивать, насколько результативными оказались реформы.

«В этот важный момент я хочу еще раз выразить искреннюю благодарность руководству и депутатам Сената и Мажилиса за добросовестный и упорный труд на благо страны. Вы смело поднимали насущные проблемы народа, последовательно отстаивали национальные интересы. Новый этап – это время новых возможностей. Думаю, что ряд депутатов перейдет в состав Курултая и продолжит трудиться во благо страны. Считаю, что и в Қазақстан Халық Кеңесі должны быть такие квалифицированные граждане, как вы», – отметил он.

Кроме того, вступление в законную силу новой Конституции – это историческое событие, оказывающее прямое влияние на судьбу нации.

«Наш Основной закон открывает путь к этапу масштабных общественно-политических процессов. В связи с этим мною будет подписан ряд документов, в том числе Указ о проведении выборов в Курултай. Соответственно, конкуренция между партиями также усилится. Мы как созидательная нация должны провести и эту политическую кампанию на высоком уровне. Предстоящие выборы должны стать примером открытой, честной и справедливой политической конкуренции», –пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что Народ Казахстана – это главная движущая сила коренных преобразований, происходящих в обществе.