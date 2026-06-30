Токаев назвал Курултай важнейшим символом Нового Казахстана

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

На совместном заседании Палат Парламента Президент заявил, что ряд депутатов перейдет в состав Курултая и продолжит трудиться во благо страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

По словам Главы государства, в его состав должны войти истинные патриоты, инициативные и государственно мыслящие личности – то есть лучшие из лучших. Ведь именно по работе Курултая народ будет оценивать, насколько результативными оказались реформы. 

«В этот важный момент я хочу еще раз выразить искреннюю благодарность руководству и депутатам Сената и Мажилиса за добросовестный и упорный труд на благо страны. Вы смело поднимали насущные проблемы народа, последовательно отстаивали национальные интересы. Новый этап – это время новых возможностей. Думаю, что ряд депутатов перейдет в состав Курултая и продолжит трудиться во благо страны. Считаю, что и в Қазақстан Халық Кеңесі должны быть такие квалифицированные граждане, как вы», – отметил он. 

Кроме того, вступление в законную силу новой Конституции – это историческое событие, оказывающее прямое влияние на судьбу нации.

«Наш Основной закон открывает путь к этапу масштабных общественно-политических процессов. В связи с этим мною будет подписан ряд документов, в том числе Указ о проведении выборов в Курултай. Соответственно, конкуренция между партиями также усилится. Мы как созидательная нация должны провести и эту политическую кампанию на высоком уровне. Предстоящие выборы должны стать примером открытой, честной и справедливой политической конкуренции», –пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что Народ Казахстана – это главная движущая сила коренных преобразований, происходящих в обществе.

«Наши граждане на деле доказывают, что они неравнодушны к будущему страны и способны сделать осознанный выбор в решающий момент. Эти качества присущи исключительно нациям, отличающимся высокой ответственностью, крепким единством, сильным духом и богатой культурой. Участие в выборах означает причастность к делам государственной важности. В этой связи хочу высказать уверенность в том, что наши соотечественники примут самое активное участие в предстоящей электоральной кампании», – заключил Президент.

#депутаты #Парламент #Токаев #заседание #курултай

Популярное

Все
Общее дело семьи Томановых
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Преступный бизнес на Маркаколе
На байках за экстримом
Ферма, выросшая из мечты
На Кубке мира по гребле
Степные сюжеты на берегах Невы
Золото из Праги
Восемь женщин и одна тайна
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Праздник, рожденный степью
Онлайн-маршрут в школу
В Туркестане запустили экскурсионный автобус
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Бронза «Актобе»
Чесноков вернулся и принес победу
Отличилась молодежь
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Алматы – город туристов
Литература как провайдер национального кода
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Изменить подход к субсидированию
Мост избавил от заторов
Лучшие производства года назвали в Улытау
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Возвращение к земле
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Глава государства принял министра экономики и энергетики Ге…
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Почти 600 современных школ построено за последние три года …
На счета детей перечислено 2,3 млрд долларов – Токаев о про…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]