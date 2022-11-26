Токаев назвал общую цель казахстанцев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на церемении инаугурации озвучил общую цель, передает Kazpravda.kz .

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"Теперь наша общая цель – построить Справедливый Казахстан, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан. Нам предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращения Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами. Только так мы сформируем новое качество нации и укрепим нашу священную Независимость", – сказал президент РК.

Токаев отметил, что сейчас мы находимся в самом начале этого тернистого пути.

"Впереди очень много работы. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее страны. Красной нитью сквозь нашу государственную политику будет проходить модернизация всех сфер жизни – от образования до индустриализации. Основу долгосрочного экономического роста нашей страны составят новые технологии, высокая производительность труда, творческая инициатива граждан", – продолжил глава государства.