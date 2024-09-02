Токаев: Нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы

Выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, президент Касым-Жомарт Токаев поручил утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Прежде всего, это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства. Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми. Поэтому правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов.

От государства потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль «длинных денег». При этом нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.