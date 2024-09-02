Токаев обозначил главные задачи государства

Президент
186
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

В заключительной части своего выступления Касым-Жомарт Токаев назвал главные задачи, стоящие перед государством, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Вы видите, какие фундаментальные сдвиги сегодня происходят в мире. В условиях экономических, политических, климатических и множества других вызовов глобального и регионального масштаба нам приходится параллельно решать огромное количество как текущих, так и стратегических задач. Ресурсов на все, естественно, не хватает, и сиюминутного результата никто не обещает. Многие проблемы в стране накапливались годами. Мы, ничего не скрывая, открыто говорим все как есть. И как бы это ни было трудно, целенаправленно и системно решаем все вопросы. Предстоит большая работа», - отметил президент. 

Касым-Жомарт Токаев считает обеспечение устойчивого социально-экономического прогресса, всестороннее раскрытие созидательного потенциала граждан, реальное повышение благосостояния народа главными задачи государства.

«Сквозной идеей, которой должны руководствоваться члены правительства, акимы, депутаты и все общество, является патриотизм. Каждое наше начинание должно исходить из созидательных устремлений, каждым своим действием мы должны вносить вклад в развитие страны. Бережно используя ресурсы, усердно работая и уплачивая налоги, покупая отечественные товары, инвестируя в различные проекты, мы укрепляем потенциал нашего государства, а значит, приносим пользу своей Родине и своим семьям», - подчеркнул глава государства.

Президент убежден, что государство должно решать стоящие перед ним задачи прагматично и последовательно, не впадая в пессимизм и апатию. От этого зависит не только благополучие народа, но и историческая судьба страны в эту непростую эпоху.

«У нас есть четкое видение долгосрочных перспектив развития нашего государства. Для достижения поставленных высоких целей нам необходимо сохранять сплоченность, проявлять взаимную поддержку и уважение. Благодаря единству наш народ всегда достойно преодолевал различные вызовы. Так будет и впредь. Давайте вместе сделаем нашу Родину справедливым и развитым государством, в котором каждый может найти свое призвание и претворить мечты в реальность», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, общая высокая миссия – построить для будущих поколений Справедливый Казахстан, государство равных возможностей для всех и каждого.

«Для этого как глава государства я приложу все усилия. Уверен, и вы будете неустанно трудиться во имя общей цели», - отметил президент.

«Пусть процветает наша священная Родина – Казахстан! Пусть будет благополучен наш народ!».

#Парламент #Токаев #послание

Популярное

Все
Сегодня президент выступит с посланием народу Казахстана
Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Словакии
Следы древнеримского военного лагеря нашли в Альпах
13 медалей завоевали казахстанские боксеры на Кубке Евразии
МВД начало кампанию по наркопрофилактике
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире в Словении
Креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане
Генштаб ВС Ирана назвал причины падения вертолета Раиси
В четырех городах изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов
Дожди со снегом прогнозируются в сентябре в Казахстане
Хоккейный клуб «Арлан» стал трехкратным обладателем Кубка Казахстана
Предпринимателям не нужно будет получать согласие супруга при оформлении кредита
Касым-Жомарт Токаев обратился с посланием народу Казахстана
Токаев велел прекратить «преступную практику» с приписками и фальсификацией данных
Токаев озвучил дату проведения референдума по строительству АЭС
Токаев поручил предпринять системные усилия для раскрытия промышленного потенциала РК
В водной сфере инвесторам в РК предложат эффективные инструменты поддержки
Президент обозначил развитие транспортной логистики Казахстана стратегическим приоритетом
Президент: Проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал
Дифференцированные ставки ИПН необходимо установить в РК - президент
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Создание новых квазигоскомпаний временно запретят в Казахстане
28 августа жители Земли увидят парад из шести планет
Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%
Жумангарин выехал на поля Акмолинской области
Макрон высказался об аресте Дурова
Большое путешествие на маленьких авто
В Казахстане обсуждают порог репродуктивного возраста женщин
Бектенов и генсек ОПЕК обсудили сотрудничество в нефтяной сфере
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Ребенок выпал из автомобиля на повороте в Актау
Самолет SCAT повредила молния
Новый механизм господдержки бизнеса запустят в Казахстане
Кыргызстан вводит временное госрегулирование цен на уголь
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Потерявшихся рыбаков спасли и наказали в Акмолинской области
Турецкий телеканал рассказал о достопримечательностях Казахстана
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Появится парк на «Колесных рядах»
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника

Читайте также

«Родители доверили государству своих сыновей» – Токаев о ва…
Президент поручил рассмотреть вопрос внедрения «товарного к…
«Люди погибают целыми семьями»: Токаев призвал усилить безо…
Глава государства поблагодарил союзников и партнеров Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]