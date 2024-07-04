Токаев поблагодарил Монголию за помощь в связи с наводнениями в Казахстане

Паводки, ШОС
134
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства выразил благодарность Ухнаагийну Хурэлсуху за конструктивный вклад в успешное проведение заседания в формате «ШОС плюс».

Президент Казахстана подчеркнул, что Монголия – один из важных партнеров нашей страны в Азии. Нас связывают общие многовековые культурно-исторические корни и традиции.

«Сотрудничество двух государств неизменно укрепляется в духе взаимного уважения и поддержки. Между нашими странами налажен доверительный и конструктивный политический диалог, сформирована обширная договорно-правовая база, углубляются культурно-гуманитарные связи. Пользуясь случаем, позвольте выразить признательность Вам и всему народу Монголии за проявленную солидарность и оказанную помощь в связи с беспрецедентными наводнениями в Казахстане», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, увеличения товарооборота, наращивания транзитно-транспортного сообщения. По словам президента, для полного раскрытия имеющихся возможностей правительствам двух стран следует работать над поиском новых направлений торгово-экономического взаимодействия.

«Потенциал наращивания несырьевого экспорта из Казахстан в Монголию составляет порядка 100 млн долларов. В этой связи предлагаю поставить цель по увеличению товарооборота до 500 млн долларов. В данном контексте мы заинтересованы в скорейшем создании казахско-монгольского Делового совета и принятии Дорожной карты по активизации торгово-экономического сотрудничества», – отметил президент.

Глава нашего государства также заявил о необходимости увеличения количества авиарейсов между Казахстаном и Монголией, а также призвал рассмотреть возможности строительства автомобильной дороги, которая позволит значительно сократить время в пути.

В свою очередь лидер Монголии высоко оценил результаты политических и социально-экономических преобразований в Казахстане, а также отметил укрепление роли Астаны на международной арене. По его словам, две страны должны развивать многоплановое сотрудничество, основанное на общих ценностях и историческом прошлом.

Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию с государственным визитом.

Президент Казахстана сообщил, что с благодарностью принимает данное приглашение. По его мнению, предстоящий визит может открыть новую страницу в летописи двусторонних отношений.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по вопросам взаимодействия на различных международных и региональных площадках.

#переговоры #Токаев #ШОС #Монголия #Ухнаагийну Хурэлсуху

Популярное

Все
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Почему стали чаще отключать свет?
Три юных шахматиста из Казахстана стали победителями Кубка мира-2024
Уберечь детей от опасных ситуаций
Молодежь с помощью нейросети оживила мифы и легенды Алтая
Иван Васильевич верен профессии
Кибергигиена как одно из условий защиты данных
Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде
Двенадцать миллионов тенге обязали вернуть потребителям в области Абай
Еще одно нападение произошло на фельдшера «скорой» в Казахстане
Резкого роста тарифов на регулируемые услуги не произошло
В экономику Туркестанской области планируется инвестировать 1 млрд 615 млн долларов
Альтернативы АЭС сегодня нет
Перспективным форматом сотрудничества в Евразии представляются многосторонние связи в рамках ШОС
Программа Joltap: сделай себя сам
Ответ на глобальную поляризацию
Сто лет энергетической безопасности
Инициатива поддержана повсеместно
Беспрецедентное количество участников
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ
Журналисты получили ключи от квартир
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении культурных центров
Откуда берутся стихийные свалки?
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Развитие казахско-туркменских отношений по восходящей отмет…
Нурлан Ермекбаев назначен генсеком ШОС
«Саммит ШОС задает качественно новую экологическую повестку…
Какие предложения озвучил Токаев на саммите «ШОС плюс»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]