Токаев поделился своим видением по воспитанию молодежи и развитию Жетысу

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства указал на важность соблюдения стабильности и порядка

Фото: пресс-служба президента РК

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева продолжилась посещением Талдыкорганского драматического театра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР Бикен Римовой, затем осмотрел театр, которому было присвоено ее имя, и побеседовал с представителями местной интеллигенции.

"Отрадно, что наша сегодняшняя встреча проходит в театре выдающейся актрисы Бикен Римовой. Действительно, мы должны давать достойную, справедливую оценку деятелям прошлого, их труду. Прежде всего, это необходимо для будущего нашей страны, для воспитания молодежи", – сказал президент.

Глава государства поделился своим видением по воспитанию молодежи и развитию региона.

"Задумываясь, в каком направлении будет двигаться наша страна, мы должны, прежде всего, обратить внимание на молодое поколение. Будущее Казахстана в руках молодежи. Я на всех встречах призываю нашу молодежь быть образованными, ответственными, честными гражданами, так как это очень важно для процветания нашей страны. У региона есть большой потенциал для развития. Показатели хорошие, однако имеются проблемные вопросы. Я в курсе ситуации в области. Мы будем и дальше уделять должное внимание вам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Представители интеллигенции поблагодарили президента за оказываемую поддержку государством сферы культуры, а аксакалы пожелали, чтобы флаг РК всегда гордо реял над страной.

В этом ключе глава государства указал на важность соблюдения стабильности и порядка.

"Как вы знаете, ситуация в мире сложная, много вызовов. Поэтому мы должны хорошо понимать, что мир – наше главное богатство. Мы должны работать вместе как одна страна. Мир и стабильность будут только в том случае, если в стране будет обеспечено верховенство закона и порядка. Начиная с президента, мы все должны уважать Конституцию и соблюдать закон. Мы все равны перед законом", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи он выразил благодарность гражданам, которые вносят весомый вклад в эффективную реализацию инициатив в стране.

 

#культура #Токаев #Жетысу #развитие #молодежь #театр #регион

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