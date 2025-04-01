Фото: пресс-служба президента РК

Главой государства подписан План реализации инициатив IV заседания Национального курултая. План включает конкретные шаги, направленные на исполнение поручений Президента в гуманитарной и социально-экономической сферах. Об этом сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин, передает Kazpravda.kz

Для реализации гуманитарных инициатив Президента предусмотрено:

● разработка единой программы «Дети Казахстана»;

● разработка и принятие Концепции внутренней политики;

● принятие нового Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026 – 2028 годы;

● создание Национального цифрового архива;

● строительство и развитие театров в регионах с активным вовлечением в эту работу бизнеса, а также поддержка национальных театров;

● открытие Институтов Абая за рубежом;

● создание Международного фонда охраны биологического разнообразия.

В числе социально-экономических проектов можно отметить:

● дальнейшую реализацию Национального проекта «Комфортная школа», модернизацию 1300 школ в течение трех лет;

● открытие реабилитационных центров для лиц с особыми потребностями, строительство в каждой области центров реабилитации и развития особенных детей;

● внедрение новых подходов в Концепции регионального развития;

● реализацию крупных инфраструктурных проектов в 2025-2026 годах, в том числе строительство и реконструкцию автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, восстановление аэропорта и строительство нового аэровокзального комплекса в городе Аркалыке;

● ежегодный запуск около 200 инвестиционных проектов в течение следующих четырех лет.

Кроме того, предстоит принять отдельные законы по развитию приграничных районов, по созданию наукоградов, по комплексной поддержке детей с особыми потребностями, о неправительственных организациях и государственном социальном заказе.

В целом инициативы и поручения Главы государства, выдвинутые на IV заседании Национального курултая, задают долгосрочную повестку развития страны как для государственных органов, так и для всего общества, отметил Карин.