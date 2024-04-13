Токаев посетит с официальным визитом Армению
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После этого глава государства вылетит в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков, передает Kazpravda.kz
15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения и проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, сообщает Акорда.
«По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков», - говорится в сообщении.