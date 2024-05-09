Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Президент
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Пресс-служба Акорды опубликовала текст поздравления главы государства, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла.

Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения.

Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее.

Низкий поклон нашим ветеранам!

Здоровья и благополучия всем согражданам!

Пусть этот великий День напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир! С Днем Победы!»

#Токаев #поздравление #День Победы #9 мая

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