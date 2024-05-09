Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Пресс-служба Акорды опубликовала текст поздравления главы государства, передает Kazpravda.kz
«Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла.
Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения.
Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее.
Низкий поклон нашим ветеранам!
Здоровья и благополучия всем согражданам!
Пусть этот великий День напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир! С Днем Победы!»