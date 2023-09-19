Токаев пригласил президента Финляндии на Международный форум Астана

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе переговоров глава государства отметил, что Финляндия является крупнейшим торговым партнером Казахстана и занимает лидирующие позиции по объему инвестиций среди стран Северной Европы. Было подчеркнуто наличие огромного потенциала для дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия.

В свою очередь Саули Ниинистё заявил, что Казахстан является весьма важным партнером Финляндии и выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, в том числе в контексте реформирования ООН.

Глава нашего государства пригласил президента Финляндии принять участие в следующем Международном форуме Астана в качестве одного из основных спикеров мероприятия.