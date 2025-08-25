В ходе встречи были обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника Президента Демократической Республики Конго Патрика Мпойи Луабея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя Патрика Мпойи Луабея, Президент отметил, что рассматривает его визит как важный шаг на пути к развитию сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго.

В свою очередь Патрик Мпойи Луабея выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и передал специальное послание от Президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему визиту Президента ДРК в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.