Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Президент
134

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами восьми государств, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Верительные грамоты вручили посол Королевства Норвегия Хелена Санд Андресен, посол Аргентинской Республики Энрике Игнасио Феррер Виейра, посол Республики Гана Кома Стим Джеху Аппьях, посол Республики Мали Сейду Камиссоко, посол Республики Гамбия Алкали Фанка Конте, посол Народной Республики Бангладеш Мухаммад Назрул Ислам, посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Шобини Гунасекера, посол Боснии и Герцеговины Иван Орлич.

Касым-Жомарт Токаев рассказал дипломатам о перспективах социально-экономического и политического развития Казахстана.

– Несмотря на внешние вызовы, наша экономика остается наиболее стабильной и динамичной в регионе. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжаем последовательно проводить экономические реформы. 15 марта в нашей стране состоится общенациональный референдум по принятию новой Конституции. Мы рассчитываем на поддержку данного документа гражданами, поскольку он станет важным шагом на пути дальнейшего прогресса государства. Мы возлагаем большие надежды на то, что новая Конституция создаст прочную основу для масштабных преобразований, демократизации и всесторонней модернизации Казахстана, открывая новые возможности для развития страны и повышения благосостояния наших граждан, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику. По его словам, все противоречия и конфликты, которые существуют в современном мире, должны решаться исключительно мирным путем и посредством дипломатических средств.

Касым-Жомарт Токаев заявил о солидарности с государствами Залива и выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликтов.

В завершение Глава государства пожелал иностранным дипломатам успехов в их ответственной деятельности.

#Токаев #вручение #послы #верительные грамоты

