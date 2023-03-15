Токаев провел заседание Совбеза РК

Советом приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов

Фото: akorda.kz

Под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения Плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.

Заслушан доклад первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

«Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.

По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.