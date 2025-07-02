Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай торжественно открыли памятную табличку головного офиса Организации. Затем рота почетного караула подняла флаг СВМДА.

Глава государства ознакомился с новой штаб-квартирой, в том числе с рабочими кабинетами, зоной open space, офисом переводчиков, залом председательства и музейно-библиотечным пространством.

Приветствуя участников мероприятия, Президент поздравил работников и ветеранов дипломатической отрасли страны с профессиональным праздником

– Наши предки издавна руководствовались принципами «степной дипломатии». Благодаря умению казахского народа вести открытый и дружеский диалог в Великой степи сформировалась уникальная модель мирного сосуществования. Уважение и взаимопонимание всегда были главными ценностными ориентирами. Эти принципы испокон веков остаются прочной опорой и неизменным вектором внешней политики Казахстана, – сказал он.

Глава государства отметил, что открытие в столице Казахстана головного офиса СВМДА является поистине знаковым и историческим событием.

– Более трех десятилетий назад Казахстан инициировал создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это благородное начинание получило широкую поддержку международного сообщества как своевременный шаг вперед для консолидации усилий по укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе. Мы всегда были убеждены, что только развитие сотрудничества, взаимопонимания и диалога позволит достичь прочного мира, стабильности и процветания. В современных условиях как никогда актуален принцип СВМДА по укреплению доверия. Охватывая почти 90% Азии и представляя более половины населения мира, СВМДА является важным элементом развивающейся архитектуры международных отношений, – напомнил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нарастание геополитической напряженности и ослабление принципов многосторонности представляют собой вызовы как для региональной, так и для глобальной стабильности.

– Мир сталкивается с чрезвычайно сложными и беспрецедентными процессами, которые требуют серьезного осмысления и глубокого понимания. По сути, происходит постепенная эрозия самих основ международного права – сила ставится выше принципов закона. В таких реалиях крайне важно, чтобы все страны неукоснительно придерживались принципов международного права и Устава ООН, не прибегая к предвзятой интерпретации его норм, – заявил он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан привержен последовательной реализации масштабных политических и экономических реформ.

– Как Президент я убежден, что в нашей стране должен быть незыблем принцип «Закон и Порядок». Благодаря предпринятым преобразованиям усовершенствован закон о мирных собраниях, снижен порог регистрации политических партий, декриминализована клевета и отменена смертная казнь. Эти меры наглядно демонстрируют нашу твердую приверженность ценностям демократии и верховенству закона, – добавил он.

Отдельно Глава государства остановился на усилиях страны по масштабному развитию инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта и цифровизации

– В Казахстане совместно с международными партнерами активно модернизируются железнодорожные и автомобильные дороги, морские порты, транзитная и логистическая отрасли. Цифровая трансформация и искусственный интеллект являются залогом конкурентоспособности страны. Мы стремимся превратить Казахстан в цифровое государство, в котором искусственный интеллект становится ключевым двигателем роста, инноваций и цифрового суверенитета. В целях консолидации усилий в этой стратегически важной сфере мы создали Совет по развитию искусственного интеллекта и запускаем мощный суперкомпьютер, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним стратегическим направлением Президент назвал модернизацию сельского хозяйства, которая продолжает способствовать экономической диверсификации и продовольственной безопасности.

– Мы строим устойчивую экономику, которая полностью интегрирована в глобальные цепочки добавленной стоимости и соответствует целям в области климата и устойчивого развития. Для достижения этих долгосрочных целей мы привержены тесному сотрудничеству с нашими международными партнерами. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть особую роль дипломатического сообщества в содействии реализации этой важной стратегии, – подытожил Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов всем участникам СВМДА и выразил искреннюю признательность Азербайджану, надежному другу Казахстана, за высокий уровень председательства в Организации и неустанные усилия по укреплению диалога, доверия и партнерства, а также вклад в институциональное развитие СВМДА.