Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций

Указы и распоряжения,Инвестиции
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение определяет порядок и условия создания благоприятного режима по укреплению экономического сотрудничества между странами, в частности для осуществления инвестиций одной стороны на территории другой стороны, а также урегулирования вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью на территориях обоих государств.

Согласно нормам Соглашения инвестиции, осуществленные инвесторами любой из Сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью не территории государства другой Стороны.

Каждая Договаривающаяся сторона оставляет за собой право в соответствии с национальным законодательством определять чувствительные сектора экономики и (или) другие связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены из действия обязательства.

Также ни одна из Сторон не должна национализировать или принимать какие-либо другие меры, прямо или косвенно лишающие инвесторов государства другой Стороны их инвестиций.

«Стратегическое партнерство с Кыргызстаном открывает перспективы для дальнейшего развития региональной интеграции в Центральной Азии, что способствует росту и укреплению взаимосвязей между нашими народами», - отмечено в заключении.

Текст закона публикуется в печати.

#соглашение #закон #инвестиции #Кыргызстан

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