Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана»
В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев сообщил о решении учредить специальную награду – орден «Мейірім», сообщает Kazpravda.kz
«Сегодня – знаменательный день для всего бизнес-сообщества нашей страны. Искренне поздравляю победителей конкурсов «Алтын сапа», «Парыз» и «Лучший товар Казахстана», которых мы вновь чествуем согласно сложившейся традиции. Успех каждого предпринимателя, присутствующего в этом зале, – это яркое свидетельство наших общих достижений. Вы производите качественную продукцию, внося огромный вклад в развитие отечественной экономики и повышение благосостояния граждан. Вы глубоко осознаете социальную ответственность и активно участвуете в благотворительных проектах. Считаю, что это благородное качество, присущее верным своему призванию предпринимателям и истинным патриотам. Государство всегда готово оказывать вам поддержку», - сказал Президент.
Он напомнил, что с этого года 29 октября официально объявлен профессиональным праздником – Днем предпринимателей Казахстана.
«Мною учреждена специальная награда – орден «Мейірім», которого будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности. Полагаю, некоторые присутствующие здесь предприниматели уже в следующем году будут награждены этим высоким по статусу орденом. Это станет знаком особого уважения ко всем представителям бизнеса в нашей стране», - объявил Глава государства.