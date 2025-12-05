Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев сообщил о решении учредить специальную награду – орден «Мейірім», сообщает Kazpravda.kz

«Сегодня – знаменательный день для всего бизнес-сообщества нашей страны. Искренне поздравляю победителей конкурсов «Алтын сапа», «Парыз» и «Лучший товар Казахстана», которых мы вновь чествуем согласно сложившейся традиции. Успех каждого предпринимателя, присутствующего в этом зале, – это яркое свидетельство наших общих достижений. Вы производите качественную продукцию, внося огромный вклад в развитие отечественной экономики и повышение благосостояния граждан. Вы глубоко осознаете социальную ответственность и активно участвуете в благотворительных проектах. Считаю, что это благородное качество, присущее верным своему призванию предпринимателям и истинным патриотам. Государство всегда готово оказывать вам поддержку», - сказал Президент.

Он напомнил, что с этого года 29 октября официально объявлен профессиональным праздником – Днем предпринимателей Казахстана.