Токаев: В Казахстане функционируют более 700 компаний с корейским капиталом

Президенты Казахстана и Республики Корея Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность президенту Юн Сок Ёлю за то, что он принял приглашение посетить нашу страну. Лидер Казахстана также заявил, что есть все основания считать сегодняшний день знаменательным в истории казахско-корейской дружбы.

«Мы придаем особое значение государственному визиту президента Кореи, который стал еще одним свидетельством динамичного характера двусторонних отношений. Я высоко оцениваю сотрудничество между нашими странами. Сегодня мы договорились о дальнейшем развитии расширенного стратегического партнерства, определили новые направления взаимодействия. Самое главное, мы подтвердили, что всегда будем поддерживать друг друга», – отметил он.

Глава нашего государства подчеркнул, что страны уделяют особое внимание развитию торгово-экономических и инвестиционных связей. Сегодня Корея входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана.

«За период до прошлого года объем инвестиций из этой страны достиг 9,6 млрд долларов. Обе стороны высказали заинтересованность в увеличении данного показателя. В Казахстане функционируют более 700 компаний с корейским капиталом. В их числе можно назвать такие крупные корпорации, как Samsung, Hyundai, Kia, Lotte, Doosan, Posco, которые успешно работают в нашей стране. Мы с президентом Юн Сок Ёлем договорились укрепить наше всестороннее сотрудничество, прежде всего по таким направлениям, как развитие инфраструктуры и производства, финансы, энергетика, экология, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, IT, цифровизация. В настоящее время компания Doosan Enerbility строит в Туркестане электростанцию на базе парогазовой установки. Samsung Electronics планирует начать производство бытовой техники в нашей стране. Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Компания GL Ralpha намерена построить биофармацевтический завод в Астане» , – сказал президент.

В ходе переговоров также был рассмотрен вопрос совместной разведки и добычи редкоземельных металлов. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность создать благоприятные условия для корейских компаний, желающих выйти на рынок Казахстана. По его мнению, для реализации таких планов созданы конкретные механизмы. Сформирована рабочая группа для развития взаимодействия между межправительственной комиссией, Деловым советом и бизнес-сообществом. Эти структуры будут способствовать укреплению двусторонних экономических связей.

По словам главы нашего государства, состоявшиеся содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

«Позиции Астаны и Сеула по актуальным вопросам схожи. Наши страны заинтересованы в укреплении многостороннего взаимодействия. Мы договорились о дальнейшем развитии диалога в формате «Центральная Азия + Корея». Казахстан поддерживает выдвинутую Республикой Корея концепцию K-Silk Road. В ходе сегодняшних переговоров мы подробно обсудили данный вопрос. Я поддерживаю предложение корейской стороны провести первый саммит в таком формате в следующем году в Сеуле. Данная инициатива придаст новый импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству», – подчеркнул президент Казахстана.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, лидеры стран также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня, обсудили глобальные процессы.

«Мы выразили общую обеспокоенность в связи с происходящими по всему миру конфликтами. Была подчеркнута необходимость разрешения любых конфликтов путем диалога и дипломатии, на основе неукоснительного соблюдения Устава ООН и норм международного права. Мы рассмотрели возможности совершенствования подходов к обеспечению глобальной безопасности и мира», – подытожил лидер Казахстана.

Юн Сок Ёль указал на важность укрепления стратегического партнерства и экономического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея.

«В ходе переговоров с президентом Казахстана мы подробно обсудили перспективы нашего взаимодействия, которое динамично развивается с момента установления дипломатических отношений. Мы договорились повысить эффективность стратегического партнерства между Казахстаном и Кореей. В рамках сегодняшнего визита мы достигли ряда договоренностей, касающихся сферы электроэнергетики и поставок критических минералов», – сказал президент Кореи.