Токаев внес дополнение в указ о моратории на проверки бизнеса

Глава государства подписал Указ «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» следующее дополнение:
пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
«14) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан.».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 9 августа 2022 года
№ 971