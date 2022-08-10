Токаев внес дополнение в указ о моратории на проверки бизнеса

Глава государства подписал Указ «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» следующее дополнение:

пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан.».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 9 августа 2022 года

№ 971