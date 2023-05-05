Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды силовикам

Глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Он отметил, что эти праздники олицетворяют преемственность между старшим поколением, защищавшим Родину в испытаниях прошлого, и поколением воинов независимого государства.

"Казахи – народ со славной историей. Мы - потомки великих батыров, не позволивших никому из врагов посягнуть на нашу священную землю. Мы наследники доблестных героев, победивших в страшной войне. Сегодня наши силовые структуры зорко стоят на страже безопасности Казахстана. Долг каждого гражданина - сохранить надежный фундамент нашей государственности. Это также профессиональная обязанность тех, кто посвятил свою жизнь военной службе. Казахстан – миролюбивое государство. Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми зарубежными странами. Мы считаем необходимым разрешать любые вопросы между государствами мирным путем. Однако мы не можем проявлять беспечность, в любых условиях важно сохранять бдительность. Укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны – одна из важнейших задач", – сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, повышение обороноспособности, укрепление системы национальной безопасности, обеспечение верховенства закона и правопорядка являются незыблемыми приоритетами нашей страны

"Государство последовательно расширяет поддержку силовых структур. Поэтапно улучшаются инфраструктура и материальное-техническое снабжение, повышается размер денежного довольствия, растут социальные льготы. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, ветераны силовых структур всегда могут рассчитывать на помощь и заботу государства. Служение Отечеству во все времена было высочайшей честью и огромной ответственностью перед народом и будущими поколениями. Каждый из вас вносит весомый вклад в сохранение мира, спокойствия и стабильности на нашей земле. Вы показываете пример подлинного профессионализма и безупречного служения Родине. Среди нас есть герои мирных дней, которые, храня верность присяге, рисковали жизнью во имя защиты Отечества. Их мужество служит хорошим примером для всех, особенно для подрастающего поколения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем президент поблагодарил всех соотечественников, обеспечивающих стабильность и безопасность нашего государства.

Глава государства присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды ряду граждан за мужество и безупречную службу.

"Уважаемые офицеры и солдаты! Поздравляю вас с наградами и присвоенными званиями и чинами! Наш священный долг и высокая честь – быть верными присяге, достойно служить государству и народу", – обратился к собравшимся президент в завершение своей речи.

Со списком офицеров, которым глава государства присвоил воинские и специальные звания, классные чины, можно ознакомиться здесь.

Список лиц, награжденных государственными наградами ко Дню защитника Отечества

орденом «Даңқ» I степени

Хусаинов Марат Рахимович – первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК;

орденом «Даңқ» ІІ степени

Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы – начальник Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел РК;

Уштаев Куанышбек Ускенбаевич – командующий войсками регионального командования «Восток» Министерства обороны РК;

Шалабаев Серик Рыскалиевич – прокурор Западно-Казахстанской области;

орденом «Айбын» І степени

- Оразалиев Арман Молдиярович – заместитель начальника департамента Министерства внутренних дел РК;

орденом «Айбын» ІІ степени

Абдибаев Жандос Нарымбетович – заместитель прокурора города Алматы;

Абдыханов Куат Аманбекович – руководитель департамента Агентства РК по финансовому мониторингу;

Басшыбаев Мадияр Бекенович – прокурор области Жетысу;

Дербишев Мурат Акынбекович – заместитель директора Службы Комитета национальной безопасности РК;

Жуматаев Таир Каирович – командир войсковой части 97616 Министерства обороны РК;

Ибраева Сания Хамидовна – начальник службы Службы государственной охраны;

Кожухов Серик Елибаевич – начальник управления президентского полка «Айбын» Службы государственной охраны;

Нуранов Миржан Кайратович – заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности РК;

Нұркельдиев Дастан Смағұлұлы – заместитель начальника Главного управления военной полиции Вооруженных сил РК;

Омаров Асхат Нурболович – начальник управления Службы государственной охраны;

Рудковский Денис Иосифович – заместитель начальника департамента Министерства внутренних дел РК;

Тойчубеков Аскар Тасбулатович –начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС РК;

Утегенов Ерлан Рахимжанович – прокурор города Астаны;

орденом «Айбын» ІІІ степени

Кембаев Адилет Ерикович – помощник командира взвода ГУ «Управление специализированной службы охраны города Алматы» МВД РК;

орденом «Құрмет»

Дюсекова Алия Абаевна – заместитель начальника департамента Министерства внутренних дел РК;

Омаров Галымжан Жумаханович – заместитель начальника Военного клинического госпиталя Министерства обороны РК;

медалью «Ерлігі үшін»

Байгунаков Азамат Сайранович – начальник штаба – заместитель командира отряда воинской части 5510 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК;

Дауренқұлов Әділ Еркінұлы – пожарный – спасатель специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС РК;

Искаков Ермек Ержанович – командир отделения специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай МЧС РК;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Абзалиев Олжас Кайратпекұлы – старший инспектор Службы государственной охраны;

Дюсенова Раушан Болатовна – начальник управления Комитета национальной безопасности РК;

Калкузов Ербол Утегенович – начальник управления Комитета национальной безопасности РК;

Конусбаев Алмас Кудайбергенович – командир снайперского взвода мотострелкового батальона войсковой части 10810 Министерства обороны РК;

Нугыманов Бакытжан Зейнуллаевич – следователь по особо важным делам Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Кызылординской области;

Омаров Женис Омарович – офицер по особо важным делам Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области;

Снадинов Айдос Шинбаевич – заместитель начальника управления Департамента КНБ по Актюбинской области.