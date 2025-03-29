Токаев выразил соболезнования премьеру Мьянмы в связи гибелью граждан в результате землетрясения

Президент,Соболезнования
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Лидер Казахстана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.

«Касым-Жомарт Токаев с глубоким сожалением воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Мьянме», - говорится в сообщении Акорды.

Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Мин Аун Хлайну и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

#землетрясение #Касым-Жомарт Токаев #соболезнования #Мьянма

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