Токаев выразил соболезнования премьеру Мьянмы в связи гибелью граждан в результате землетрясения
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Лидер Казахстана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает Kazpravda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.
«Касым-Жомарт Токаев с глубоким сожалением воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Мьянме», - говорится в сообщении Акорды.
Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Мин Аун Хлайну и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.