Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности Президента Кореи Хан Док Су, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев с большим сожалением воспринял известие о трагических последствиях масштабных пожаров в Южной Корее, приведших к многочисленным человеческим жертвам и серьезному ущербу окружающей среде.

– Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования народу Кореи, родным и близким погибших. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим родным. Уверен, корейский народ в скором времени преодолеет трудности, вызванные природной стихией, – написал Президент.

Пламя охватило юго-восточную часть страны. Были мобилизованы десятки пожарных вертолетов, около 5 тыс. человек личного состава и около 560 единиц техники. Число погибших увеличилось до 24.