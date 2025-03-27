В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары

В мире,Происшествия,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Пламя охватило юго-восточную часть страны

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Число погибших увеличилось до 24, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Были мобилизованы десятки пожарных вертолетов, около 5 тыс. человек личного состава и около 560 единиц техники», — говорится в материале агентства Yonhap.

По данным издания, тушению лесных пожаров препятствует сильный ветер и сухая погода. На данный момент огонь уничтожил 17 тыс. га леса и 209 домов. Кроме того, в результате возгорания был разрушен древний храмовый комплекс Коунса, построенный в 681 году.

Также исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су назвал лесные пожары самыми страшными в истории страны.

Ранее в этот день в уезде Ыйсон в Южной Корее разбился вертолет во время тушения пожара. Уточняется, что вертолет упал на горе примерно в 180 км к юго-востоку от Сеула.

Тогда же сообщалось, что количество погибших в результате лесных пожаров увеличилось до 18, ранения получили 19 человек, и один пропал без вести. Также более 27 тыс. человек были эвакуированы. При этом большинство погибших были пожилыми людьми старше 60 лет.

 

#Южная Корея #катастрофа #лесные пожары

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