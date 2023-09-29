Токаев выразил заинтересованность в создании производств "Сделано в Казахстане с немецким качеством"

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Берлине принял участие в «круглом столе» деловых кругов Казахстана и Германии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана принял участие в «круглом столе» деловых кругов двух стран, который прошел под эгидой Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ).

Глава государства в своем выступлении отметил что, несмотря на геополитические потрясения в прошлом году, объем двусторонней торговли вырос на 25% и достиг 2,8 млрд долларов. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. Всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил немецкий подход к ведению бизнеса, основанный на принципах решительности, точности и ответственности. Президент выразил заинтересованность в создании производств, которые будут выпускать продукцию по формуле «Сделано в Казахстане с немецким качеством».

Глава государства обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества. По его словам, прежде всего Казахстан готов стать надежным партнером в области природных ресурсов и критически важных сырьевых материалов, в которых нуждается промышленность Германии и Европы.

«Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. Именно поэтому я предложил канцлеру Олафу Шольцу создать консорциум для реализации совместных сырьевых проектов. Эта инициатива, наряду с уже существующими соглашениями о межправительственном партнерстве, позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень. Я приглашаю частных немецких инвесторов присоединиться к этому консорциуму», – отметил президент.

Следующим перспективным направлением было названо сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, у нашей страны есть все предпосылки для того, чтобы стать ведущим мировым производителем «зеленого» водорода. В настоящее время имеется соглашение с германо-шведской компанией Svevind Group на 50 млрд долларов по производству «зеленого» водорода. Это один из крупнейших проектов такого рода в мире. В дальнейшем производство «зеленого» водорода может открыть путь для выпуска «зеленых» стали, алюминия и других металлов. Президент выразил уверенность, что объединение немецких технологических решений с казахстанскими природными и человеческими ресурсами способно привести к высоким результатам.

Следующей областью для кооперации было названо использование потенциала транспорта и логистики. По словам главы государства, в новой геополитической реальности «Средний коридор» приобретает всё большее значение для обеспечения связи между Европой и Азией.

Глава государства полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере сельского хозяйства.

«Казахстан планирует стать региональным продовольственным хабом. Для этого будет создана межрегиональная система торгово-логистических связей, соединяющих производство, хранение и распределение продукции. К развитию устойчивого сельского хозяйства в Казахстане могут быть привлечены многие немецкие компании из самых разных областей – от биотехнологий и удобрений до спутникового зондирования и искусственного интеллекта; от сельскохозяйственной техники, ирригации и пищевой промышленности до генетики и возобновляемых источников энергии», – отметил президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, еще одним приоритетным направлением сотрудничества может стать сфера IT-технологий. Президент подчеркнул, что усилия Казахстана по цифровой трансформации получили мировое признание. ООН включила нашу систему электронного правительства в список топ-30.

«Мы планируем увеличить экспорт IT-продуктов и услуг до 1 млрд долларов и укрепить наш человеческий капитал, подготовив к 2025 году 100 тысяч конкурентоспособных на глобальном уровне IT-специалистов. Мы открыты для различных видов сотрудничества с нашими немецкими партнерами, включая запуск проектов в области НИОКР, стартапов, образования, связи и других актуальных сферах», – заявил президент.

Следующими актуальными сферами для сотрудничества были названы развитие человеческого капитала и привлечение инвестиций. В области человеческого капитала уже было инициировано создание Казахстанско-германского инженерного института при Каспийском государственном университете и Казахстанско-германского института науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете. Было отмечено, что в части привлечения инвестиций Казахстан предоставляет все возможности для иностранных инвесторов через платформу Международного финансового центра «Астана».

Касым-Жомарт Токаев пригласил германских бизнесменов активно участвовать в реализации проектов, направленных на диверсификацию экономики Казахстана, открытие новых производств и внедрение передовых немецких технологий.

В ходе мероприятия с докладами выступили также председатель правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер, член правления Федерального союза германской промышленности (BDI) Вольфганг Нидермарк, а также топ-менеджеры ряда крупных немецких компаний, таких как Deutsche Bahn, Knauf, Wilo, BASF, Rhenus, Svevind и др. Они представили свое видение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества с Казахстаном в соответствующих отраслях экономики.

Восточный комитет германской экономики (ВКГЭ) представляет собой региональную инициативу ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Восточный комитет поддерживается шестью ведущими союзами немецкой экономики и насчитывает около 400 компаний-членов.

#Токаев #президент #экономика #инвестиции #международное сотрудничество #Германия

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